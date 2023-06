OL - Bleues : Cascarino est aussi à Clairefontaine

Delphine Cascarino lors de France – Danemark (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

Gravement blessée au ligament, Delphine Cascarino a commencé sa rééducation. L’ailière de l’OL a rejoint Clairefontaine et pourra ainsi partager des moments avec les joueuses de l’équipe de France féminine.

Cela peut être une bouffée d’oxygène et en même temps un moyen supplémentaire de ruminer l’occasion qui s’est envolée un soir de match au Parc des Princes. Victime d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur face au PSG, Delphine Cascarino a dû passer sur le billard et surtout faire une croix sur l’un des objectifs principaux de sa saison : la Coupe du monde 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande.

La meilleure joueuse de D1 féminine cette saison n’avait pas caché sa frustration de ne pas participer à l’événement mondial lors de la cérémonie des Trophées UNFP. "Forcément, je suis triste et frustrée d’être blessée. Je vais rater une Coupe du monde donc je suis vraiment triste. Je vais malgré tout suivre l’équipe de France, je crois en ses chances de victoire finale. On a vraiment une bonne équipe, un bon staff et un bon entraîneur, donc je ne doute pas que l'on va faire une belle Coupe du monde."

"La porte est grande ouverte pour les visites"

Ces messages d’encouragement, Cascarino pourra les faire en direct à ses coéquipières. Ayant déjà commencé la rééducation au centre d’entraînement de l’OL, deux semaines après son opération, la Lyonnaise a pris la direction de Clairefontaine lundi pour la poursuivre. Elle aura l’occasion de croiser les Bleues puisque ces dernières ont pris leurs quartiers au centre national mardi.

Dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde, Hervé Renard a ouvert grand les portes à la venue de Delphine Cascarino lors des temps de repos. "Pour les joueuses blessées, Delphine (Cascarino) se prépare ici donc elle nous rend visite quand elle en a envie, a assuré le sélectionneur français mardi en conférence. Pour Marie-Antoinette (Katoto), on va la laisser se reposer. La porte est grande ouverte pour les visites, pour partager un repas avec les joueuses qui sont attachées à cette équipe de France."

Un management qui change clairement de celui observé ces dernières années chez les Bleues.