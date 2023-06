Opérée d’une rupture des ligaments croisés début juin, Delphine Cascarino a déjà sur le qui-vive. L’ailière de l’OL a commencé sa rééducation.

Le chemin sera long et tortueux, mais il a officiellement commencé depuis quelques jours. Opérée d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur, Delphine Cascarino regardera la Coupe du monde à la télévision. Cela ne veut pas dire qu’elle ne sera pas au travail, bien au contraire. Quand ses coéquipières de l’OL profitent de leurs vacances avant de jouer le Mondial pour certaines, l’ailière a déjà repris le chemin du centre d’entraînement de Décines. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir la Lyonnaise en pleine séance de rééducation.

Pas de retour avant 2024

Passée sur le billard il y a tout juste deux semaines, Delphine Cascarino compte bien mettre les bouchées double pour être de retour sur les terrains le plus rapidement possible. Malgré sa bonne volonté, ce ne sera pas avant 2024. D’ici là, ce seront des semaines de souffrance et de dur labeur qui attendent la native de Saint-Priest. Avec l’espoir de revenir encore plus forte qu’avant, elle qui a été élue meilleure joueuse du championnat 2022-2023 aux Trophées UNFP.