OL - Académie : les U9 remportent la KDC Cup de Bourgoin

Comme chaque année, le FC Bourgoin-Jallieu, club partenaire de l'OL, organise son traditionnel tournoi de fin de saison. Chez les U9, l'Olympique lyonnais a raflé la mise.

Clubs partenaires depuis des années, l’OL et le FC Bourgoin-Jallieu partagent plus qu’un simple morceau de papier. Si cette année, il n’y aura pas de match de préparation de l’OL au stade Pierre Rajon, les amicaux se jouant à l'étranger, le club lyonnais a malgré tout régné en maître sur les pelouses iséroises durant le week-end. Comme chaque fin de saison, le FCBJ organise son traditionnel tournoi de la KDC Cup avec les U9 à l’honneur le samedi et les U11 le dimanche. Pour ce premier jour de festivités, l’OL a inscrit son nom au palmarès du tournoi chez les U9.

Sur la ligne de départ, ils étaient 48 clubs à espérer soulever la coupe en fin d’après-midi au stade de Chantereine. À la fin, il n’en restait qu’un et ce fut l’OL. Sous les yeux d’Armand Garrido, ancien formateur reconnu à l’Académie et aujourd’hui coordinateur technique du FCBJ, les jeunes Lyonnais ont pris le meilleur sur leurs hôtes berjalliens en finale après avoir éliminé Troyes puis le FC Sainte Foy-lès-Lyon lors de tours précédents. Ce dimanche 18 juin est consacré au tournoi U11. Avec un doublé pour l’OL ?