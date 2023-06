Mercato : Djidji recale l’OL et prolonge au Torino

Koffi Djidji, défenseur du Torino, contre la Lazio (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Annoncé comme une cible de l’OL pour renforcer la défense, Koffi Djidji ne reviendra pas en Ligue 1. L’ancien Nantais a prolongé d’une saison avec le Torino.

Une piste s’envole pour l’OL. Dans son désir de renforcer l’axe central de sa défense, le club lyonnais suivait avec intérêt la situation de Koffi Djidji. Le défenseur central était en fin de contrat au 30 juin et pourrait représenter un renfort d’expérience à moindre coût. Finalement, la direction lyonnaise va devoir se rabattre sur une autre piste. Cinq ans après son départ, Djidji ne fera pas son retour en Ligue 1. L’ancien défenseur du FC Nantes a prolongé pour une saison avec le Torino et est désormais lié jusqu’en 2024 avec le club de Turin.

Revalorisation salariale à la clé

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs dont l’OL, Koffi Djidji a été convaincu par le discours de son entraîneur Ivan Juric dans le fait de prolonger une saison de plus. La revalorisation salariale a également fait son effet pour un joueur qui avait disputé 34 matchs de Serie A sur l’exercice écoulé. Pour l’OL, l’heure est donc à activer de nouvelles pistes ou à faire le forcing pour Samuel Umtiti. Ce dernier souhaite revenir entre Rhône et Saône mais reste désormais à Laurent Blanc et John Textor d’être totalement convaincus.