Damien Da Silva n’était "pas heureux à l’OL"

Arrivé libre à l’été 2021, Damien Da Silva a avant tout joué les seconds rôles à l’OL. Parti en Australie durant l’hiver, le défenseur avoue avoir connu des moment compliqués entre Rhône et Saône.

Décidément, Lyon n’est pas une ville où il fait bon vivre. En tout cas, l’OL ne serait plus l’eldorado tant décrit depuis des années. Cet hiver, Laurent Blanc avait concédé que des joueurs n’étaient plus heureux entre Rhône et Saône et avaient demandé à partir. On pense notamment à Romain Faivre qui a avoué son mal-être une fois prêté à Lorient ou encore à Karl Toko-Ekambi, pris en grippe par une partie du public lyonnais et plus vraiment en phase avec son environnement au quotidien.

Ce mal lyonnais a également touché Damien Da Silva. Le défenseur central avait une position bien différentes des deux joueurs cités précédemment, étant voué avant tout au banc au moment de son arrivée à l'été 2021 mais la situation semble lui avoir pesé. "Je n’étais pas heureux. C’est d’abord parce que je ne jouais pas. Je savais que ça allait être le plus dur. C’était un de mes challenges, de ne pas lâcher et d’essayer de gratter des matchs", a-t-il confié dans une interview publiée ce dimanche sur le site Sportacaen.

Confronté "au problème de l'âge" en Europe

Avec seulement huit matchs joués sur la première partie de saison, l’ancien défenseur rennais a fait le choix de quitter l’OL suite à un commun accord. Une décision prise à 35 ans afin de s’offrir une nouvelle expérience loin de l’Europe. Ayant signé un contre jusqu’en juin 2024 avec le Melbourne Victory, Damien Da Silva revit en Australie. En seulement quelques mois, il a été désigné joueur de l’année de son nouveau club. Un pari gagnant pour le moment. "C’était vraiment le bon moment pour partir à l’étranger. En parallèle, j’avais envie de trouver quelque chose de sympa sur le plan humain. On a fait un choix avec ma femme. On voulait une ville sympa, un pays attractif. Melbourne collait bien ."