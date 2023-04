Faivre n’était "pas heureux sportivement" à l’OL

Batista Mendy (Angers) et Romain Faivre (Lorient) (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Parti durant l’hiver à Lorient pour se refaire une santé, Romain Faivre va revenir à Lyon à l’issue de la saison. Le joueur offensif ne ferme pas la porte à un avenir entre Rhône et Saône, souhaitant avant tout du temps de jeu.

Il avait demandé son départ durant le mois de janvier et Laurent Blanc ne s’en était pas caché. Malgré sa volonté de le garder dans l’effectif, l’entraîneur lyonnais avait respecté la volonté de Romain Faivre, lui qui ne s’estimait "plus heureux à l’OL". Prêté depuis quatre mois à Lorient, le joueur offensif retrouve du temps de jeu chez les Merlus et c’est bien ce qui lui manquait entre Rhône et Saône.

L’ancien Brestois a d’ailleurs tenu à expliquer que son mal-être lyonnais était avant tout lié à ses performances sportives plus qu’à tout ce qu’il peut se passer autour. "Le fait d’être moins heureux n’allait vraiment pas au-delà du sportif. C’était le fait de jouer moins qui me minait, a-t-il avoué dans une interview à Goal.com. Je suis un amoureux du football donc forcément quand je ne joue pas, je me sens moins bien. C’est lié uniquement aussi au sportif. Il faut aussi passer par là, ça m’a permis de grandir. Il faut avancer à travers ce genre d’expérience."

"On ne sait pas de quoi le destin est fait"

Chez les Merlus, Romain Faivre retrouve le plaisir d’enchaîner les matchs (11) même si statistiquement, il a encore du mal à se remontrer décisif (un but et une passe). Quoi qu’il en soit, il quittera la Bretagne à la fin de la saison et retrouvera l’OL avec qui il est "toujours en contact. J’ai échangé avec Bruno Cheyrou, mais on n’a pas parlé de performances ni débriefé mes matchs." Sous contrat jusqu’en 2026, le club lyonnais espère pouvoir le relancer afin que ce transfert à l’hiver 2022 ne se transforme pas en flop. Romain Faivre n’est lui pas fermé à l’idée de retrouver une seconde chance dans la capitale des Gaules. "Je vais revenir à Lyon et on ne sait pas de quoi le destin est fait."