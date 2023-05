Début février, Damien Da Silva a rejoint l'Australie et l'équipe de Melbourne Victory. En seulement quelques mois et 12 apparitions, il a été élu meilleur joueur du club.

C'est un transfert qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais le 3 février dernier, Damien Da Silva a officiellement quitté l'OL pour s'envoler vers l'Australie et l'équipe de Melbourne Victory. Assez rapidement, le défenseur s'est acclimaté à ce nouveau championnat, notamment en marquant rapidement dans le derby.

De bonnes prestations dans une équipe en difficulté

En trois mois, il a joué 12 rencontres de A-League, soit l'ensemble des matchs possibles en étant titulaire et en jouant 90 minutes à chaque fois. Sur la période, l'ancien Lyonnais a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives, même si sa formation n'a pas connu de grands résultats (six défaites, quatre victoires et deux nuls). Le club de l'État de Victoria, au sud-est du pays, a terminé 11e sur 12.

A l'issue de la saison régulière, Da Silva a été désigné meilleur joueur de la saison, un scrutin ouvert aux membres du staff qui choisissent les meilleurs footballeurs. Il est le premier Français à recevoir une telle récompense depuis Matthieu Delpierre, élu en 2016.