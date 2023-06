L’OL prolonge son partenariat avec le FC Sainte Foy-Lès-Lyon

Comme l’AS Buers la semaine dernière, le FC Sainte Foy-lès-Lyon a prolongé son partenariat avec l’OL. Le club rhodanien va faire partie du réseau Sport OL jusqu’en 2026.

John Textor veut mettre en place des relations et partenariats entre les différents clubs d’Eagle Football mais l’OL n’a pas attendu l’Américain pour mettre en place un réseau en France et à travers le monde. Le club lyonnais a signé de nombreux partenariat grâce à son Réseau Sport fondé en 2012. Il existe deux niveaux dans ce réseau de clubs avec le Réseau Sport Excellence où l’on retrouve des clubs comme le FBBP01 ou encore Villefranche. Et les clubs du Réseau Sport avec l’AS Buers qui a prolongé le partenariat avec l’OL à l’occasion d’une soirée organisée par le club lyonnais le 8 juin dernier.

Durant cette soirée, Jean-François Vulliez, directeur du centre de formation jusqu’au 30 juin prochain, a également validé la prolongation pour trois saisons du partenariat avec le FC Sainte Foy-Lès-Lyon. Le club fidésien fait lui aussi partie du Réseau Sport et désormais lié jusqu’en 2026 avec l’OL. Ce partenariat permet aux éducateurs du FCSF de bénéficier de formations au sein de la structure lyonnaise. Un échange devrait également avoir lieu avec des entrainements en commun, notamment pour l’école de football.