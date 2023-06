En attendant le début du rassemblement à Clairefontaine le 20 juin, Wendie Renard ne se tourne pas les pouces. Présente à Mayotte, la capitaine de l’OL et des Bleues est déjà lancée dans sa Coupe du monde.

Elle avait assuré que ces quelques semaines de repos ne seraient pas de trop pour couper et "faire toute la révision" mentale et physique après une saison chargée. Finalement, les vacances n’ont pas duré bien longtemps pour Wendie Renard. La capitaine de l’équipe de France féminine et de l’OL a quitté les bords du Rhône pour les cotes de l’Océan Indien depuis la fin de la saison lyonnaise. Impliquée dans le développement du football féminin sur l’île, Renard n’en oublie pas son objectif estival : réussir à enfin soulever un trophée avec les Bleues. En Australie et Nouvelle-Zélande, la tâche s’annonce compliquée, mais la Martiniquaise met toutes les chances de son côté.

À trois jours d’un retour en France et du début du rassemblement de l’équipe de France féminine, Wendie Renard a déjà mis le bleu de chauffe. Sur les plages mahoraises, la Lyonnaise profite du décor paradisiaque pour déjà se mettre en condition. Il n’y a pas de repos pour les guerriers et la préparation à la Coupe du monde a déjà commencé pour Renard. En bonne capitaine, la défenseure aux 144 sélections montre le bon exemple. C'est un autre Renard qui doit avoir le sourire à des milliers de kilomètres de Mayotte.