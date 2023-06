Actuellement au tournoi Maurice Revello avec l'équipe de France U18, Saël Kumbedi est le 8e plus jeune joueur à évoluer en Ligue 1 cette saison.

Arrivé entre Rhône et Saône à la fin du mois d'août dernier, Saël Kumbedi ne s'attendait certainement pas à une telle entrée en matière avec son nouveau club. L'ancien havrais n'avait joué que 7 matchs de Ligue 2 avec les Normands avant son transfert estival. L'international U19 a joué un rôle bien plus important que celui de simple doublure de Malo Gusto.

À son arrivée à l'OL, le latéral ne foule que très peu les pelouses. Il n'apparaît qu'une fois dans le groupe de Peter Bosz et joue trois matchs avec la réserve. Après la coupe du Monde, Malo Gusto se blesse et le manque d'option oblige Laurent Blanc à installer Saël Kumbedi dans le onze de départ de l'OL à Brest. Parfois trop indiscipliné, le jeune défenseur de 18 ans progresse et performe sur son couloir droit. Il pourrait postuler pour une place de titulaire la saison prochaine.

Avec sa première apparition à Lens en octobre dernier, Saël Kumbedi est devenu le 8e plus jeune joueur à avoir joué en Ligue 1 cette saison (17 ans et 190 jours). Classement dominé par le Parisien Warren Zaïre-Emery (16 ans et 151 jours). Rayan Cherki est quant à lui le 7e plus jeune buteur de Ligue 1 en 2023-2024 contre Brest, à 19 ans et 133 jours. Des jeunes joueurs sur lesquels l'OL devrait vraisemblablement s'appuyer la saison prochaine.