Écarté de son poste d’entraîneur de l’OL en octobre dernier, Peter Bosz va rebondir la saison prochaine. Le Néerlandais est le nouveau coach du PSV.

La prise de parole d’Alexandre Lacazette sur Prime Video avait scellé son aventure à l’OL. Remis en cause par son capitaine, Peter Bosz n’avait pas résisté à cette sortie médiatique et s’était vu montrer le chemin de la sortie par Jean-Michel Aulas. Au repos forcé depuis son éviction du club lyonnais en octobre dernier, Bosz va reprendre du service dans les prochaines semaines. Comme annoncé depuis quelques jours, l’entraîneur néerlandais s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le PSV Eindhoven. Un rebond de choix pour l’ancien défenseur qui va prendre les rênes du deuxième d’Eredivisie, après avoir déjà coaché l’Ajax Amsterdam il y a quelques années.

1,58 point de moyenne en 76 matchs avec l'OL

Sur le banc du PSV, Peter Bosz va chercher à donner un coup de fouet à sa carrière. Si les qualités humaines du Néerlandais n’ont jamais été remises en cause à l’OL, son bilan reste un échec. Censé amener une nouvelle philosophie dans le club lyonnais, il n’a jamais réussi à imposer ses idées en un an et demi. Remercié après une série cinq matchs sans victoire dont quatre défaites de suite, Peter Bosz possède l’un des pires bilans pour un entraîneur lyonnais depuis dix ans. Avec le PSV Eindhoven, où il retrouvera Rob Maas et Terry Peters comme adjoints, Bosz espère bien prendre une revanche la saison prochaine. Lui au moins jouera une coupe d'Europe.