OL, Textor, mercato… votre avis nous intéresse

Ce lundi à partir de 18h, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" se réunit une dernière fois cette saison. Au programme, la sortie médiatique de John Textor ainsi que le mercato à venir à l’OL.

Dernier tour de piste pour "Tant qu’il y aura des Gones" dans cette saison 2022-2023. Comme les joueurs de l’OL, l’équipe de TKYDG va prendre un repos bien mérité afin de revenir en forme pour le début de saison prochaine. Pour cette dernière, le programme s’annonce malgré tout riche en présence de Jocelyn Fontanel, président du Goal FC. Il faut dire que la sortie médiatique de John Textor à un média brésilien a de quoi faire parler.

Le président "par intérim" de l’OL a assuré vouloir "utiliser Lyon pour recruter des joueurs d’Amérique du Sud qui joueront à Botafogo en premier. Ils seront achetés par Lyon, mais passeront par Botafogo." Entre cette sortie et l’absence d’annonces dans l’organigramme, cette situation commence-t-elle à vous faire peur pour l’OL ?

Un mercato qui se fait attendre

Dans la deuxième partie de l’émission et qui fait suite à ce premier thème, l’équipe de TKYDG va s’attarder sur le mercato estival. Ouvert depuis samedi, il est pour le moment calme dans un sens comme dans l’autre. Un silence en partie expliqué par l’absence d’annonces dans l’organigramme ? Il se pourrait bien… En tout cas, quels postes méritent d’être renforcés durant l’intersaison et pensez-vous que l’OL va pouvoir se débarrasser de quelques joueurs qui sont aujourd’hui des poids dans l’effectif ?

Avec de refermer avec la montée du Goal FC en National, un point sera fait également sur l’Académie. Des changements sont attendus et certains ont déjà été officialisés. Seulement, comme chez les pros, il y a un certain flou lié à la nouvelle direction. La descente de la réserve en National 3 est-elle le symbole d’une formation moins performante ?

Pour répondre à toutes ces interrogations, vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur le reste de l'actualité de l'OL dans l'espace dédié aux commentaires.