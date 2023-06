OL : le mercato estival ouvre officiellement ses portes ce samedi

Ce samedi marque l’ouverture officielle du mercato estival. A l’OL, les chantiers seront nombreux dans un sens comme dans l’autre.

Le nouveau chef du recrutement (Matthieu Louis-Jean ?) se fait toujours attendre mais le mercato lui n’attend pas. Une semaine après la fin du championnat de France, le marché des transferts ouvre officiellement ses portes ce samedi. Des transactions ont déjà eu lieu depuis la fin des différents championnats mais tous ne seront valables qu’à partir de ce 10 juin en Europe. Place désormais à presque trois mois de pêche à l’information, de rumeurs aux quatre coins de l’Europe.

Entre Rhône et Saône, on aimerait forcément occuper ces différentes cases notamment dans celle des arrivées. Après une 7e place au goût amer, l’OL veut repartir à zéro, tout en s’appuyant sur ce qui a bien fonctionné la saison dernière. Entre renforts d’expérience et continuer l’éclosion des jeunes Lyonnais (Barcola, Cherki…), c’est tout un jeu d’équilibriste auquel vont devoir s’adonner John Textor et sa garde rapprochée. Avec la volonté également de réduire l’effectif au maximum. Le mercato ne fait que commencer mais il s’annonce déjà long à Lyon.