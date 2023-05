En l’espace de cinq mois, Bradley Barcola a explosé à la face de la Ligue 1. Auteur de neuf passes décisives, l’attaquant en a délivré sept pour Alexandre Lacazette. Personne n'a fait mieux en Ligue 1.

Dire qu’il avait des posters d’Alexandre Lacazette dans sa chambre au moment de rêver d’un futur professionnel à l’OL. Aujourd’hui, Bradley Barcola fait plus que jouer avec l’un de ses idoles de jeunesse. Il en est le parfait complément. Entre les deux attaquants lyonnais, la connexion est totale et c’est un vrai plaisir pour les supporters du club. Deux gamins de la maison qui portent presque sur leurs épaules l’animation offensive du système de Laurent Blanc.

Pour Lacazette, c’est tout sauf une surprise, même si peu de gens imaginaient un tel retour entre Rhône et Saône. Pour Barcola, il fallait une sacrée inspiration pour le prédire. Son explosion au plus haut niveau ne sautait pas aux yeux au sein du club lyonnais et il a fallu un craquage de Karl Toko-Ekambi un soir d'OL - Strasbourg à la mi-janvier pour le voir propulser dans le onze de départ.

Sept des neufs passes pour Lacazette

Depuis, c’est clairement la cour des miracles pour l’ancien de l’AS Buers. Devenu incontournable aux yeux de Laurent Blanc et de son club formateur, il a été nommé pour le titre de meilleur espoir de la saison en Ligue 1. Nuno Mendes a décroché la palme, mais la demi-saison de Barcola est d’un très gros calibre. Sept buts et dix passes en 23 matchs en 2023, on a connu pire pour un joueur découvrant l’exigence du haut niveau.

L’année de la confirmation sera forcément attendue la saison prochaine et risque d’être plus compliquée, mais Bradley Barcola savoure auprès de son idole de jeunesse. Samedi, au terme d’une action qu’ils ont construite à deux, Barcola et Lacazette ont encore fait fonctionner la connexion à plein régime. Le 27e but du capitaine est le 7e sur une passe de son cadet. Personne n’a fait mieux en Ligue 1 en 2023. De quoi faire saliver pour la saison prochaine.