Gonalons voulait "faire toute (sa) carrière à l’OL"

Formé à l’OL puis devenu capitaine, Maxime Gonalons se voyait faire une carrière complète en Rhône et Saône. Finalement, il a dû s’exiler avant de revenir à Clermont l’été dernier.

Il y a eu Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso l’été dernier, il aurait pu y avoir également Maxime Gonalons. Exilé à l’étranger depuis 2017 et son départ à la Roma, le milieu de terrain n’aurait pas été contre revenir dans son club formateur. Des discussions ont eu lieu avec l’OL, mais Peter Bosz est venu mettre son veto, comme l’avait confié Gonalons ces derniers mois."Il y a eu des discussions avec un certain nombre de clubs et l’OL en faisait partie. Il y a des choix qui ont été faits, je n’ai pas d’autres choses à dire dessus", avait confié le natif de Vénissieux sur les ondes de RMC en août 2022.

Un retour raté pour boucler la boucle et finalement une arrivée à Clermont pour se rapprocher de Lyon et de ses proches. Bien lui en a pris avec la saison histoire du club auvergnat, mais au moment de faire le bilan, il restera un regret chez Maxime Gonalons. Celui de ne pas avoir réussi à faire sa carrière dans un seul et même club. Formé entre Rhône et Saône, l’ancien international français s’imaginait un destin à la Francesco Totti.

Une sortie médiatique d'Aulas a tout changé

Les choses ne se sont pas passées comme prévu avec notamment une prise de bec médiatique avec Jean-Michel Aulas, poussant à un départ vers la Roma à l’été 2017. "Ça n’a pas été des moments faciles pour moi parce que mon ambition et mon objectif était de faire toute ma carrière à l’OL, a-t-il confié à Free. Mais j’ai senti que c’était le moment et cette expérience à l’étranger m’a fait énormément grandir."

Ses expériences à l'étranger (Roma, Séville, Grenade) n'ont pas forcément été couronnées de succès, mais à 34 ans, Maxime Gonalons se satisfait du chemin parcouru, lui qui a failli faire une croix sur le foot à cause d'un staphylocoque doré en juillet 2008.