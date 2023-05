Alyssia Paljevic devient la 163e joueuse de l’OL

Entrée en jeu à dix minutes de la fin, Alyssia Paljevic a fait ses débuts avec l’OL. La jeune gardienne (20 ans) devient la 163e joueuse à porter le maillot lyonnais.

Pour fêter le titre de championne de France, Sonia Bompastor avait décidé de faire participer tout le monde à la fête. Entre celles cantonnées au banc depuis quelques semaines (Sombath, Cayman, Holmgren) et celles hors du groupe (Malard, Benyahia), l’entraîneure lyonnaise a profité de la dernière de la saison pour faire plaisir à tout le monde. Ce n’est pas Alyssia Paljevic qui a boudé son plaisir. A 20 ans, la gardienne lyonnaise a fait ses débuts avec son club formateur en D1 féminine.

Tandis qu’Emma Holmgren faisait son jubilé avec les Fenottes, sa remplaçante d’un jour a découvert le haut niveau et inscrit son nom dans l’histoire de la section féminine. Prise sur le but de Melchie Dumornay, Alyssia Paljevic est devenue la 163e joueuse à porter le maillot de l’OL comme soufflé par le très bien informé site OL Passé et Présent. Ses dix minutes lors d’OL - Reims pourraient bien être les seules disputées par l’ancienne de l’AS Monchat. En effet, la gardienne est sous contrat jusqu’en juin 2023 et aucune information n’a filtré sur une nouvelle prolongation après celle de l’été dernier. Cela ressemble donc à un cadeau fait par Sonia Bompastor avant un probable au-revoir.