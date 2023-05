Lacazette et Cherki, le 19 mai 2023 / (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Sur la chaîne du club, Alexandre Lacazette s'est confié sur son rôle auprès de son jeune partenaire, Rayan Cherki.

Depuis son retour dans son club formateur à l'été 2022, Alexandre Lacazette est considéré comme le leader de l'un des vestiaires les moins expérimentés de Ligue 1. Dès les premiers entraînements de l'OL, des scènes de complicité avaient pu être observées entre le nouveau capitaine lyonnais et Rayan Cherki, pour le plus grand plaisir de leurs supporters.

L'ancien Gunner avait d'ailleurs été agréablement surpris de l'attitude de son jeune coéquipier. "Les trois dernières années, j’ai beaucoup entendu parler de Cherki, surtout en négatif, a déclaré Lacazette sur OLPlay. En arrivant, ça n’avait rien à voir avec ce que j’avais entendu. Il est très attachant et ne demande qu’à jouer au foot. Il est parfois énervant, mais ça fait partie du personnage."

Sur le terrain, les deux joueurs se sont livrés mutuellement trois passes décisives et ont souvent tenté de combiner. Cette relation a permis au meilleur buteur de l'OL de communiquer sereinement avec son partenaire d'attaque. "Il est très honnête et accepte la critique. Contrairement à ce que les gens pensent, il n’est pas hautain. Il sait quand il n’est pas bon. Il a besoin qu’on lui rappelle quand il est bon et quand il fait des moins bonnes choses."

De bon augure pour la saison prochaine, à moins que Rayan Cherki ne mettent les voiles durant l'été...