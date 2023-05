Lacazette (OL) snobé, les réputations ont la peau dure

Principal absent de la cérémonie des Trophées UNFP, Alexandre Lacazette n’a pas la reconnaissance qu’il mérite en France. Entre réputation, rendez-vous manqués et bilan statistique, explication de ce mal-être immérité pour l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1.

Mercredi, Didier Deschamps va donner sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement de juin de l’équipe de France et la Ligue des Nations. Alexandre Lacazette aura-t-il les yeux rivés sur sa télévision pour savoir s’il en est ? L’attaquant de l’OL s’est fait une raison depuis longtemps, mais espère toujours.

À 32 ans, il ne représente plus l’avenir français, mais son bilan de la saison pourrait lui ouvrir grand les portes d’un retour. Mais entre Lacazette et la France, la relation est compliquée et n’est plus à une aberration près. Son absence pour les nommés au titre de meilleur joueur de la saison aux Trophées UNFP est la dernière en date. Lacazette snobé en son pays, à tort ou à raison ?

Des statistiques dignes des meilleurs

27 buts, un retour par la très grande porte dans son club formateur, Alexandre Lacazette ne pouvait rêver pareil scénario au moment d’apposer sa signature l’été dernier pour un contrat jusqu’en 2025. En l’espace de 37 et bientôt 38 journées, le capitaine lyonnais a fait taire les sceptiques et porté sur son dos une formation lyonnaise d’abord en perdition puis en net regain durant la deuxième partie de saison. Ce retour en forme n’a pas eu d’incidence sur le rendement de Lacazette, bien au contraire.

Avec 17 buts en 2023, le numéro 10 lyonnais est le joueur qui a le plus marqué durant cette première moitié d’année civile dans les 5 grands championnats. Devant Erling Haaland ou Kylian Mbappé, les deux mastodontes européens. Une ligne statistique qui suffirait à plus d’un joueur de revendiquer clairement un spot chez les Bleus pour le prochain rassemblement. C’est mal connaitre Alexandre Lacazette, devenu très (trop ?) prudent sur la question.

Revenu cet été, Lacazette aurait pu se casser les dents. Il a finalement prouvé le contraire, évoluant lui aussi au fil de la saison dans son rôle de capitaine. Bien plus leader dans la parole, il a mûri et joue aujourd’hui ce rôle de grand frère comme l’avait avoué Bradley Barcola à Olympique-et-Lyonnais. Il n’est plus ce simple tireur de penalty, réputation à laquelle il avait été réduit avant son départ vers Arsenal en 2017. Car cette saison stratosphérique 2022-2023 n’est pas la première du nom à l’OL pour l’attaquant.

Quand bien même, il a inscrit 26 buts sur penalty depuis le début de sa carrière, Lacazette est avant tout un buteur né. Il n’y a qu’à voir ses quatre dernières saisons lyonnaises en Ligue 1 (27, 21, 28, 27 en cours) pour le comprendre. Il n’a peut-être plus la même explosivité qu’au moment de son premier passage, mais il est aujourd’hui bien plus clinique. Statistiquement, Alexandre Lacazette ne devrait souffrir d’aucun complexe. Seulement la réalité est plus compliquée pour expliquer cette absence de reconnaissance.

Lacazette paie une mauvaise réputation et communication

Tout d’abord, il y a cette fameuse réputation citée un peu plus haut. Celle d’un buteur qui soignait avant tout ses statistiques avec des penaltys. Avec 10 réalisations dans l’exercice en 2016-2017 et huit en 2014-2015, les détracteurs s’en sont donnés à cœur joie. Cette période correspondait aussi à l’image d’un OL séduisant avec sa jeunesse issue de l’Académie, mais aussi peu aimé en raison d’une certaine insolence ou d’un esprit hautain.

C’est ce qui ressort chez les observateurs du championnat de France et qui colle finalement à la peau de Lacazette. On le décrit comme taiseux, plutôt renfermé et assez sûr de lui. C’est d’ailleurs ce qui lui aurait été reproché lors de la fameuse tournée estivale en Amérique du Sud avec l’équipe de France en 2013 pour ses deux premières sélections. Il avait dû alors attendre plus d’un an pour retrouver les Bleus. Des étiquettes qui collent à la peau et dont il est toujours difficile de s’en débarrasser.

La preuve avec le capitaine lyonnais que même l’aventure à Arsenal n’a pas permis de s’en défaire. On attendait de lui qu’il explose à son départ de l’OL et il est finalement tombé dans une relative indifférence malgré de bonnes statistiques ses deux premières années (27 buts, 15 passes). Entre ses années londoniennes et son retour à l’OL, jouer les seconds rôles en championnat n’a pas aidé à le remettre en lumière. Il y arrive parfaitement individuellement depusi quelques mois, mais collectivement, cela bloque surtout auprès d’un sélectionneur qui juge en grande partie sur les performances européennes. Avec les Bleus, c’est avant tout les occasions manquées pour Lacazette.

À cause de la tournée sud-américaine, il loupe la Coupe du Monde 2014. Il manque l’Euro 2016 après avoir joué 8 de ses 16 sélections jusqu’en octobre 2015. Et que dire de la Coupe du monde 2018 avec ce doublé contre l’Allemagne en novembre 2017, une association avec Griezmann qui fait saliver. Mais une blessure avant le rassemble de mars et ce sont les chances d’être champion du monde qui s’envole. À profil quasi identique, Deschamps a préféré Gignac en 2016 ou Wissam Ben Yedder depuis quelques années même si ce ne dernier n'a pas plus joué (16 sélections). Des joueurs dont Lacazette n’a rien à envier, mais qui ont bien meilleur presse.

C’est dans ce jeu de communication que l’attaquant a pêché le plus, n’étant pas le plus expansif. Plus bavard depuis son retour, Lacazette se limite malgré tout aux conférences du club et s’épanche peu dans la presse. Cette année, il s’est avant tout contenté des diffuseurs officiels de la Ligue 1 pour donner des interviews, So Foot étant le seul média écrit à avoir pu discuter avec lui de longues minutes. Le foot est devenu une affaire d’image et Lacazette ne rentre clairement pas dans ce moule. Tout à son honneur, mais aussi au détriment de belles choses.