Mardi soir, l'UNFP a officialisé le nom des joueurs finalistes pour les trophées de fin de saison. Si Lopes, Cherki et Barcola se distinguent à l'OL, Lacazette a été oublié.

On peut donc avoir inscrit 25 buts en Ligue 1, être deuxième meilleur réalisateur du championnat et porter l'OL sur ses épaules durant une large partie de la saison et pour autant de ne pas être nommé aux trophées UNFP. Ce mardi, le syndicat a dévoilé la liste des finalistes dans les différentes catégories pour les récompenses de fin d'exercice, et dans celle du meilleur joueur, Alexandre Lacazette n'y figure pas.

Lui ont été préférés Lionel Messi et Kylian Mbappé (PSG), Jonathan David (Lille), Seko Fofana et Loïs Openda (Lens).

Deux chances lyonnaises chez les espoirs

En revanche, l'Olympique lyonnais est représenté chez les meilleurs espoirs, avec Rayan Cherki et Bradley Barcola. Ils concourent face à Eliesse Ben Seghir (Monaco), Nuno Mendes (PSG) et Elye Wahi (Montpellier).

Chez les gardiens, Anthony Lopes est en concurrence avec Pau Lopez (OM), Gianluigi Donnarumma (PSG), Lucas Chevalier (LOSC) et Brice Samba (RC Lens). Les lauréats seront connus le 28 mai prochain.

A noter enfin pour les joueurs à l'étranger la présence une nouvelle fois de Karim Benzema (Real Madrid), et dans la rubrique des footballeurs citoyens, salués pour leur engagement en dehors des terrains, celles de Jeff Reine-Adélaïde, actuellement prêté à Troyes, et de Mapou Yanga-Mbiwa.