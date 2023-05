OL - Mercato : Catarina Macario se dirigerait vers Chelsea

Sauf surprise, Catarina Macario ne rejouera pas avec l'OL cette saison. Alors que son contrat avec les Fenottes va prendre fin cet été, elle pourrait rejoindre Chelsea.

Le passage de Catarina Macario à l'OL se dirige vers une fin escamotée. L'internationale américaine arrive à la fin de son contrat avec l'Olympique lyonnais, et a priori, on ne s'achemine pas vers une prolongation entre Rhône et Saône. Selon The Athletic, la joueuse de 23 ans serait sur le point de s'engager avec Chelsea.

Le tourmenteur des Fenottes en Ligue des champions (élimination en quarts de finale aux tirs au but) recruterait la footballeuse polyvalente cet été, "sous réserve d'une autorisation médicale" d'après le média britannique.

Un effectif à rebâtir pour l'OL

Arrivée à l'hiver 2021 à Lyon depuis l'université de Stanford, Macario a disputé 46 matchs avec le club rhodanien, étant même la meilleure buteuse de l'équipe en 2021-2022, (23 buts). Mais lors de la dernière rencontre de la saison passée, la native de São Luis (Brésil) s'est gravement blessée au genou. Depuis, ce jour de juin 2022, elle n'a plus porté le maillot lyonnais.

Postulant pour une place dans le groupe des États-Unis pour la Coupe du monde, la numéro 13 doit encore retrouver du rythme si elle souhaite prendre part à l'événement. Pour l'OL, si ce transfert se confirme, cela sera dans le large plan plus ou moins prévu de renouvellement de l'effectif, à l'image du départ d'Amandine Henry ou encore Janice Cayman. La période estivale qui s'annonce sera donc cruciale pour les dirigeants afin de conserver une ossature compétitive, le tout dans un contexte de changement de propriétaire avec la prise de pouvoir de Michele Kang.