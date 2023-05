Michele Kang dévoile ses fortes ambitions pour l'OL féminin

Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL Féminin / Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP (Photo by Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dans un entretien accordé à notre média, Michele Kang, la nouvelle PDG et actionnaire majoritaire de l'OL féminin, dévoile ses fortes ambitions. La femme d'affaires, investisseuse et philanthrope américaine dit vouloir donner les moyens aux Fenottes afin qu'elles puissent continuer à performer au plus haut niveau. Michele Kang assure que si la section féminine de l'OL, qui continuera à utiliser les infrastructures de Décines, va faire partie d'une galaxie de plusieurs clubs, l'identité lyonnaise sera toujours respectée.

EXCLUSIF - Avant de répondre à nos questions, et après avoir pris connaissance du contenu éditorial proposé par olympique-et-lyonnais.com, Michele Kang, a tenu à nous faire part de sa joie de pouvoir s'exprimer enfin sur son projet dédié au football féminin. "Je voulais vraiment avoir cette opportunité de parler. Je sais que ça a pris du temps, malgré la présence d’informations sur les réseaux sociaux, a-t-elle indiqué. Toutefois, je suis très contente de vous rencontrer et j'espère qu'à l'avenir, nous aurons plus d'occasions de discuter de notre intérêt commun et de partager notre passion qui est le football féminin.

Olympique-et-Lyonnais.com : Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à devenir la propriétaire de la section féminine de l’OL ?

Michele Kang : Depuis que je suis propriétaire des Washington Spirit, notre vision était de construire une plate-forme mondiale de franchise mondiale pour les clubs de football féminins. La principale raison est que nous devons absolument fournir la meilleure formation, la meilleure pratique et le meilleur environnement possible pour nos incroyables athlètes. Il doit y avoir un investissement important pour améliorer tout cet environnement. Nous avons besoin d'une attention particulière sur le football féminin. Il ne faut pas que l’attention soit divisée, mais bien focalisée sur les femmes ou sur les hommes. Mais pas les deux. Je pense que pour faire bouger ce football féminin, nous devons faire des investissements sérieux dans l'innovation des technologies de performance.

Je pense que vous êtes quelqu'un qui partage la même passion pour le football féminin et vous savez que cela doit évoluer. Nous devons nous concentrer pour que l'équipe féminine connaisse réellement le même niveau d'attention et d'investissement. Je voulais trouver le bon partenaire pour cela. Alors quand j'ai entendu et vu que Eagle avaient acheté un club, c’était comme si tout se réunissait.

"La combinaison va être très très puissante"

Quand l’une des meilleures équipes dans le monde (l'OL féminin) et l’équipe championne des États-Unis (Washington Spirit) en 2021 s’associent, vous savez que la combinaison va être très très puissante. C'était comme un alignement des planètes complet et instantané. Eagle qui s’associent à l’OL et ma volonté de concentrer des investissements dans un club féminin, tout cela a été l’alignement des planètes. C’est pour cela que l’on est là aujourd’hui.

Vous connaissiez l’OL avant d’avoir eu l’opportunité d’en devenir l’actionnaire ? Quelle image à l’OL outre-Atlantique ?

Oui bien sûr ! L’OL est connu à travers le monde entier, surtout dans le monde du football à la fois masculin et féminin. C’est une institution incroyable, très connue dans le monde du football. L'OL est également très connu aux États-Unis. Cependant, je n'avais aucune relation personnelle au sein du club. Je ne le connaissais qu’à travers sa réputation et sa notoriété.

"Construire une équipe mondiale de scoutisme"

Allez-vous être une présidente très présente au club ou allez-vous nommer quelqu’un pour gérer les affaires quotidiennes de l’OL ?

Je vais m’assurer que chaque équipe reçoit les ressources et le soutien nécessaire pour assumer notre vision du projet. Nous devons être à la hauteur des performances des joueuses dans un premier temps et je m’en occuperai personnellement. Que ça soit les Spirits ou l’OL, chacune des deux équipes aura des équipes dédiées pour être gérée de manière locale. Mais je vais aussi me concentrer sur ce que nous pouvons faire de manière centralisée pour aider toutes les équipes. Par exemple, je vais me concentrer sur le recrutement mondial. Le recrutement local sera clairement effectué par chacune des équipes locales. Il est nécessaire de construire une équipe mondiale de scoutisme parce que le monde du football est très vaste. De grandes femmes de football rampent partout, donc les talents surgissent partout dans le monde. Nous voulons avoir les capacités de scoutisme mondial.

Je serai très présente pour les projets comme ceux-là. C'est je pense mon 4ᵉ voyage cette année à Lyon et je suis allé à presque tous les matches que les Spirit ont joués l'année dernière. Clairement, je ne peux plus faire ça à Lyon, mais nous avons une équipe incroyable. Chaque club sera géré par des directions indépendantes et nous recruterons les bonnes personnes plus tard.

"Respecter l'ADN de chaque club"

En France, les supporters sont méfiants vis-à-vis des "multi-clubs". Vous rassurez de ce fait le public en évoquant cette équipe dédiée à Lyon qui garantira la sauvegarde de l’identité lyonnaise ?

Bien sûr ! Nous allons évidemment respecter l’histoire et l’identité du club. Il n’y aura aucun changement par rapport à cela. Bon nombre de multi-clubs fonctionnent autour d’un club phare, les autres vivent aux dépens de celui-ci. Dans notre projet, tous les clubs recevront l’investissement nécessaire pour dominer leur championnat tout en respectant l’ADN de chacun. Le but étant de permettre à toutes les équipes d’être au maximum de leur performance.

Vous arrivez dans une équipe qui gagne tout. Quelles sont vos ambitions pour l'OL féminin ? Est-ce qu’il y aura des investissements pour renforcer l’équipe dès l’année prochaine ?

C’est le challenge ! Comment rendre une équipe magnifique encore plus magnifique ? Aujourd’hui, nous souhaitons continuer à faire les investissements nécessaires pour rester au sommet du football féminin. Il faut aussi investir pour que les joueuses restent au meilleur de leur forme et aient la meilleure santé possible. Cela sera possible si l’on continue à progresser dans les équipements et les infrastructures qui leur sont alloués pour qu’elles restent au top de leur forme. Dans ces domaines, l’OL est un des clubs de football féminin les plus en avance en Europe. On va donc pouvoir construire là-dessus tout en continuant la recherche permanente pour nous développer et progresser.

"Créer un engouement auprès des fans et remplir les stades"

L’OL vient de remporter une nouvelle Coupe de France, la 10e de son histoire, dans un stade assez "champêtre". La France a du retard au niveau des infrastructures. Pensez-vous que votre arrivée peut faire évoluer les choses ?

J'espère que mon arrivée sera bénéfique pour que nos athlètes puissent évoluer dans des stades pleins et de capacités égales à leurs homologues masculins. On pourrait croire qu’aux États-Unis, le football féminin est plus évolué, mais nous sommes passés par le même parcours qu’en Europe. C’est par exemple la première année où chaque club doit évoluer dans un stade d’au moins 10000 places en championnat sous peine d’être disqualifié. Il y a ainsi beaucoup de choses à faire pour créer un engouement auprès des fans et pour remplir nos stades. C’est à nous d’investir dans le championnat français pour améliorer les choses.

L’identité lyonnaise, chez les filles comme chez les garçons, passent par la formation. Y a-t-il une volonté de conserver ce savoir-faire ?

Oui, nous voulons continuer à travailler avec OL Groupe en ce qui concerne l’académie où l’on est très performant aujourd’hui. C’est aussi grâce à cela que nous avons l’une des meilleures équipes du monde. On va s’appuyer sur cette réussite et capitaliser là-dessus pour investir davantage.

"Jean-Michel Aulas est une légende du football masculin et féminin"

Jean-Michel Aulas continuera-t-il de suivre la section féminine ?

C'est une légende du football masculin et féminin, notamment à Lyon. C’est un homme qui a contribué à l’évolution du sport en France. Nous allons évidemment continuer de communiquer et partager cette passion commune pour le football féminin.

Quel rapport avez-vous au football ? Êtes-vous une passionnée ? Avez-vous déjà pratiqué ?

Je pense qu’à travers notre discussion, vous avez pu constater que je suis la fan numéro 1 du football féminin. Je n’y ai pas joué au niveau professionnel, mais j'ai pratiqué le football à l’école. Aussi, je regarde beaucoup de matchs donc je suis avant tout une passionnée.

Lire aussi : OL : Michele Kang, PDG d'une nouvelle structure mondiale