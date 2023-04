OL - Mercato : Catarina Macario vers la NWSL en juin ?

Son contrat terminant en juin prochain avec l'OL, Catarina Macario a désormais peu de temps si elle veut rejouer en France d'ici à la Coupe du monde. Pour retrouver du rythme, elle pourrait rejoindre la NWSL cet été.

Reverra-t-on Catarina Macario avec le maillot de l'Olympique lyonnais ? Ce n'est pas certain, et ce sujet devient particulièrement urgent. Lors du dernier match de l'exercice 2021-2022 face à Issy, la joueuse polyvalente s'est gravement blessée au genou (rupture du ligament croisé), de quoi perturber grandement la saison suivante. Mais aujourd'hui, nous nous dirigeons même vers un épisode 2022-2023 blanc pour l'Américaine.

Nous sommes en effet au mois d'avril, à seulement quatre rencontres de la fin du championnat, et elle n'a pas joué de rencontre officielle depuis. Sauf que la milieu offensive voit son contrat à l'OL arriver à expiration prochainement et qu'une éventuelle prolongation n'est pas actée. Dans le même temps, la Coupe du monde approche (à partir du 20 juillet), et son sélectionneur a prévenu Macario qu'elle devait retrouver du rythme avant cette grande échéance afin d'être convoquée.

Quelques semaines pour rejouer avec l'OL

Dès lors, il est possible que la footballeuse de 23 ans rejoigne National Women's Soccer League (NWSL) en juin. La compétition américaine a repris récemment et se poursuit durant l'été, de quoi lui offrir du temps de jeu avant le Mondial. Un départ outre-Atlantique peut donc être imaginé, ce que n'a pas infirmé la principale concernée. "Je ne peux pas vraiment dire grand-chose, mais j'ai parlé à Vlatko Andonovski (sélectionneur des USA), évidemment, de toute la situation, précisément parce que ma saison à Lyon se termine bientôt. J'espère assurément jouer dès que possible, mais, comme je l'ai dit, parfois, avec des blessures, il faut juste être patiente, il faut avoir du temps et espérer que tout guérisse bien", a-t-elle déclaré sur CBS.

Revenue début avril dans le Rhône, la situation reste aujourd'hui très floue autour de Macario. D'autant plus que Jean-Michel Aulas avait glissé fin janvier qu'une prolongation était dans les tuyaux pour la numéro 13 des Fenottes, ce qui n'a pour le moment pas été annoncé.