OL - OM : Lacazette parle d'une envie de "revanche"

À quelques jours d'affronter l'OM dans son Parc OL, Lacazette a donné mercredi son ressenti sur la rencontre après avoir passé une après-midi avec les supporteurs.

Mercredi, l'homme aux 23 buts cette saison (toutes compétitions confondues), Alexandre Lacazette, est venu à la rencontre de ses fans dans le cadre d'une séance dédicaces. Pendant plus d'une heure, l'attaquant lyonnais a pu échanger avec ses supporteurs. Mais il a aussi pris le temps de répondre à quelques questions concernant la rencontre de dimanche (20 h 45) face à l'OM. Le Gone a évoqué un sentiment de "revanche" envers les Phocéens après le revers à l'aller (1-0), mais il a également mentionné l'importance de gagner devant son public. "Ce sera un match intéressant. Il fait partie des rendez-vous que l’on attend. On a une envie de revanche par rapport au match aller. On veut bien jouer et gagner parce qu’on est sur une belle série et devant nos supporteurs, on souhaite bien faire", a déclaré Alexandre Lacazette.

Encouragé par ses fans

Les personnes venues le voir à la boutique du club n'ont pas hésité à motiver le capitaine pour le reste de la saison, mais surtout pour l'affiche de ce week-end. "J’ai eu beaucoup de remerciements concernant mon retour. Ils m’ont dit de continuer à tout donner, de marquer des buts et beaucoup d’encouragements pour l'affiche de dimanche." Alors une chose est sûre, connaissant le dévouement du "Général" pour son équipe, il voudra à tout prix honorer les espoirs placés en lui.