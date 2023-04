Lacazette (OL) chasse le total de penalty de Papin avec l'OM

En trompant Maxime Dupé vendredi dernier, Alexandre Lacazette a inscrit son 26e penalty avec l’OL. Seul Jean-Pierre Papin a fait mieux avec l’OM sur les 75 dernières années.

Il a été moqué durant ses dernières lyonnaises avant de mettre les voiles vers Arsenal. Dans son manque de reconnaissance à l’échelle française, Alexandre Lacazette paie sûrement cette réputation de tireur de penalty et d’attaquant incapable de marquer autrement. Les "penalty Lacazette" avaient fleuri en nombres sur les réseaux sociaux, mais les supporters lyonnais savent très bien que leur capitaine est bien plus qu’un simple tireur de penalty. D’autant plus que cette terme réducteur ne fait pas forcément honneur à la pratique qu’est de tirer et surtout transformer ces tentatives. Cela reste une qualité à part entière.

26 penaltys réussis sur 31 tentés

Entre technique et mental, Alexandre Lacazette a en tout prouver que l’exercice de lui faisait pas peur. Vendredi dernier, il a mis l’OL sur les bons rails en prenant à contrepied Maxime Dupé. Le gardien de Toulouse est venu s’ajouter à la longue liste des portiers de Ligue 1 ayant subi la loi d’Alexandre Lacazette. Au Stadium, le Lyonnais a inscrit son 26e but en carrière dans l’exercice dans le championnat de France. Sur 119 buts au total, cela représente un peu moins de 22%. Bien loin d’un pourcentage le réduisant à un tireur de penalty. Avec 26 buts (sur 31 tentatives), il se rapproche d’un certain Jean-Pierre Papin. L’ancien attaquant marseillais est le seul à avoir été plus prolifique lors de 75 dernières années en Ligue 1 avec 28 penaltys. Il pourrait rapidement se voir souffler la vedette par Alexandre Lacazette.

Le Top 10 en Ligue 1 :

1. Jean-Pierre Papin : 28 pénaltys transformés avec l’OM

2. Alexandre Lacazette : 26 pénaltys transformés avec l’OL

3. Wissam Ben Yedder : 25 pénaltys transformés avec l’AS Monaco

4. Zlatan Ibrahimovic : 24 pénaltys transformés avec le PSG

5. Neymar : 23 pénaltys transformés avec le PSG

6. Edinson Cavani : 20 pénaltys transformés avec le PSG

-- Raymond Kopa : 20 pénaltys transformés avec le Stade de Reims

8. Olivier Monterrubio : 19 pénaltys transformés avec le Stade Rennais

-- Carlos Bianchi : 19 pénaltys transformés avec le Stade de Reims

-- Alain Giresse : 19 pénaltys transformés avec les Girondins de Bordeaux

-- Delio Onnis : 19 pénaltys transformés avec l’AS Monaco