OL : Kumbedi parle de son "agressivité"

Engagé dans les duels, Saël Kumbedi est revenu sur son principal axe de progression, son "agressivité". Le joueur raconte comment il tente de travailler sur ça et notamment avec Claudio Caçapa.

Avec sept cartons jaunes reçus en quatorze matchs de Ligue 1 cette saison, il n'y a pas de doute concernant le fait que Saël Kumbedi est un joueur très engagé dans les duels. D'ailleurs, l'arrière droit se retrouve suspendu pour la rencontre de la 32e journée de Ligue 1 face à l'OM, à cause d'une accumulation d'avertissements. En revanche, pour tenter de régler ce problème qui prend quelquefois le dessus sur son jeu, le natif d'Île-de-France a révélé énormément travailler sur cette caractéristique.

"C’est vrai que je dois faire attention à mon agressivité. Je dois mieux défendre, je fais de la vidéo pour ça avec Claudio Caçapa (adjoint). On travaille beaucoup sur ça, a témoigné le défenseur de l'OL sur la chaine du club. Il faut que je reproduise ce qu’il me dit. Il me montre mes interventions et me dit ce que j’aurais dû faire. C’est à moi de prendre ça et de le mettre en pratique sur le terrain."

Un souci de jeunesse

Encore très jeune, le joueur d'à peine 18 ans (né en mars) doit continuer à engranger de l'expérience. Récemment prolongé, Kumbedi a tout le potentiel pour travailler cet axe de progression qui lui fait défaut de temps en temps. "Je manque un peu d’expérience, de vice. Je sais qu’il faut que je me canalise. Parfois, je dois intervenir, mais parfois non. Il faut que je travaille sur ça", a évoqué Saël Kumbedi. Dernièrement, Bruno Cheyrou n'avait pas manqué de souligner que cette "agressivité" avait été un point lui ayant plu au moment de le recruter au Havre l'été dernier.