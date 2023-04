Comme en Ligue 1, la FFF a décidé de miser sur un multiplex pour la dernière journée de D1 féminine. En attendant de savoir si l’OL sera sacré, le club lyonnais recevra Reims le samedi 27 mai à 15h.

Joueront-elles avec le relâchement de futures championnes de France ou devront-elles encore batailler jusqu’au bout du bout ? Le samedi 27 mai prochain, deux cas de figures devraient se présenter aux joueuses de l’OL au moment de jouer leur dernier match de la saison. Une victoire contre le PSG une semaine auparavant et le titre devrait être dans la poche si les Fenottes n’ont pas contre-performer face à Dijon le 6 mai. Un nul ou une défaite en terres parisiennes et ce serait un combat de tous les instants qui se jouera contre Reims lors de l’ultime journée avec la possibilité de perdre un fauteuil de leader au pire des moments. C’est encore loin et les joueuses de Sonia Bompastor ont trois semaines pour préparer au mieux ces trois dernières journées de championnat avec un calendrier définitivement fixé.

Vers un double OL - Reims au Parc OL le 27 mai ?

Comme en Ligue 1, la D1 féminine aura le droit à son multiplex le 27 mai. À 15h, les six dernières affiches du championnat se joueront en même temps. Face à son public, l’OL recevra le Stade de Reims. Une formation que le club a déjà affrontée à deux reprises cette saison. Lors de la 1re journée de championnat en septembre dernier (1-5) puis en quarts de finale de Coupe de France. Avec une programmation le 27 mai en milieu d’après-midi, les Fenottes pourraient bien avoir les honneurs du Parc OL pour une double dose de football. Comme à la mi-mars, les joueuses de Bompastor et les joueurs de Blanc vont le même jour à Décines leur dernier match de la saison, les deux contre Reims. De quoi peut-être donner l’envie de clôturer au club en beauté ?