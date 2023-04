Estimant qu’il n’est jamais facile de se replonger dans le bain après une trêve, Sonia Bompastor a regretté le visage de l’OL contre le Paris FC (2-0) ce dimanche. L’entraîneure estime qu’il faudra en montrer plus pour être sacré.

Huit victoires de suite en championnat et pourtant, Sonia Bompastor reste une éternelle insatisfaite. Ce n’est pas nouveau, l’entraîneure de l’OL est pointilleuse et ne s’arrête pas aux simples trois points dans un match. Celui de dimanche contre le Paris FC (2-0) devrait lui donner quelques heures de travail avec son staff. En prenant le meilleur sur le club francilien, l’OL a repris les commandes de la D1 féminine avec un point d’avance sur le PSG. Seulement, le visage montré par les Fenottes face aux 5336 spectateurs n’a pas été celui aperçu deux semaines auparavant en Normandie.

"On revient à 1-0 aux vestiaires et en deuxième, ça a été un peu plus difficile avec le PFC avec d’autres intentions. Elles auraient pu et dû marquer. On n’a pas encaissé de buts, c’est bien, mais dans l’analyse du contenu, il y a des choses à redire et à travailler, a rapidement réagi Sonia Bompastor en zone mixte. Ça reste un match qui était placé après une trêve internationale avec des joueuses qui étaient rentrées blessées, d’autres affaiblies ou malades donc il a fallu composer avec. On va retenir la satisfaction des trois points."

"Il va falloir cravacher"

De nouveau lancées dans une période de trois semaines sans le moindre match après l’élimination en Ligue des champions, les Fenottes vont avoir du temps pour travailler. Quand certaines vont pouvoir se remettre totalement sur pied, les autres vont devoir gommer les imperfections observées dimanche au Parc OL. Avec trois matchs à jouer en D1 et un petit point d’avance sur le PSG, la messe est loin d’être dite dans ce championnat. Sonia Bompastor va ainsi jouer les gardes-fous.

"On a eu trop de déchet technique. On a manqué de mobilité. On s’est fait passer devant dans les duels et c’est ce que j’ai dit aux joueuses à la mi-temps : le football, c’est bien quand on arrive à bien jouer, mais l’état d’esprit fait partie de la performance. Dans l’envie, il faut parfois montrer de l’intensité défensivement et du mouvement avec le ballon. Il a manqué quelques éléments dans l’état d’esprit. Il ne faut pas se dire que ça va être facile, il reste trois matchs, il va falloir cravacher."

Dans cette fin avril qui s'annonce longue pour un club peu habitué à tant de repos, le staff lyonnais ne risque pas de rester les bras croisés.