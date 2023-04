Hervé Renard et Delphine Cascarino lors de France – Canada (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Présent au Parc OL pour le choc entre l’OL et le Paris FC, Hervé Renard s’est montré satisfait de ce qu’il a vu. Le sélectionneur des Bleues a eu des mots élogieux pour toutes les Fenottes présentes en équipe de France.

Il continue sa tournée des stades. Dimanche, Hervé Renard était présent dans les travées du Parc OL pour assister à OL - Paris FC (2-0). Après la rencontre, le sélectionneur de l'équipe de France s'est arrêté quelques minutes pour parler des joueuses lyonnaises présentes chez les Bleues.

Quelles sont vos impressions après ce OL - Paris FC ?

Hervé Renard : C’était un match serré. Ce n’est jamais facile au retour de sélection quatre jours après de performer au mieux. Il y a beaucoup d’absentes à l’OL, mais on voit quand même qu’il y a une équipe très compétitive. Le match s’est joué à peu de choses parce que le Paris FC a eu deux opportunités en deuxième mi-temps, mais n’a pas réussi à être décisif. Sur une superbe accélération de Delphine (Cascarino), l’OL a fait la différence.

Passeuse, Delphine Cascarino s’était déjà montrée décisive avec vous lors du rassemblement…

Elle est dans une superbe forme. C’est une joueuse qui est capable athlétiquement de faire des différences sur le côté. Le football féminin va se tourner de plus en plus vers des qualités athlétiques qui vont se rapprocher du football masculin. On a un exemple parfait avec Kylian Mbappé. Elle a un peu de Mbappé dans les jambes donc c’est bien pour le football français.

Sonia Bompastor a utilisé Selma Bacha comme ailière. Est-ce une idée qui germe dans votre esprit ?

On a la chance d’avoir Sakina Karchaoui et Selma Bacha. Il ne faut peut-être pas toujours s’en priver avec une sur le banc à chaque fois. Un match, c’est 90 minutes et plus, il faut bien gérer, mais elles sont capables d’être très actives toutes les deux. Chacune à leur tour et parfois ensemble. Elles avaient fait une superbe deuxième mi-temps contre la Colombie. Selma est entrée un peu plus tard contre le Canada, mais elle est pleine de dynamisme et c’est agréable d’avoir une fille comme elle dans un groupe.

Eugénie Le Sommer s’est aussi mise en évidence. Quel regard avez-vous sur elle ?

Je suis content pour elle qu’elle ait pu être décisive pour son retour. Elle a prouvé qu’on pouvait compter sur elle dans une surface de réparation. C’est là où elle est certainement la joueuse française la plus adroite. Après, il y a différents matchs avec celui où il y aura beaucoup d’espaces et celui où il y en a moins donc il faut des joueuses avec des qualités différentes. On a besoin de ses qualités.

De façon plus générale, comment se sont passés vos débuts avec les Bleues ?

J’ai eu l’impression qu’on était depuis longtemps ensemble, ce qui est bon signe. C’était tout nouveau pour moi, mais grâce aux filles, tout s’est bien passé, tout était fluide. Ça laisse présager une belle aventure. Ce sera difficile, mais j’espère qu’elle sera très belle. Il ne reste plus qu’à faire une bonne liste et bien se préparer. Il reste encore quelques matchs de championnat donc on va se rapprocher de plus en plus d’une liste définitive, mais il reste encore quelques incertitudes. Le 6 juin, la liste pour le stage sera donnée.