Mis sous pression par la victoire du PSG, l’OL a parfaitement réagi face au Paris FC (2-0). Grâce à Vanessa Gilles et Signe Bruun, les Fenottes reprennent un point d’avance au classement.

Pour la manière, il faudra repasser. Ce dimanche, l’OL a assuré l’essentiel dans la course au titre et ce sprint final. Face au Paris FC, les Fenottes se savaient attendues et se devaient de répondre présentes. Avec la victoire du PSG un peu plus tôt dans l’après-midi, le club parisien avait repris, provisoirement, la tête du championnat avec deux longueurs d’avance. Le faux-pas pour l'OL était déjà interdit au moment d’aborder la 19e journée, il était encore moins recommandé au moment du coup d’envoi.

Dans ce choc contre le PFC, en sortie de trêve internationale et en pleine semaine de l'annonce d'une potentielle vente, il n’est jamais facile de se remettre dans le bain. La prestation lyonnaise l’a confirmé au Parc OL dimanche. Les joueuses de Sonia Bompastor ont été dominatrices, c’est un fait. Seulement, elles ont été bien loin du récital offensif observé avant la trêve face au Havre (7-0). Contre le 4e du championnat, l’OL a eu du mal à se montrer vraiment dangereux.

Un jeu lyonnais qui a manqué d'étincelles

Amel Majri a bien essayé de tenter une frappe lointaine après un slalom de Delphine Cascarino dès l’entame, mais avec la formation offensive mise en place par Sonia Bompastor, il y avait de quoi s’attendre à mieux. Cynthia N’Nadozie n’a rien eu à faire pendant 90 minutes si ce n'est s'interposer devant Becho (71e). Mais la gardienne adverse a dû s’incliner sur un nouveau coup de casque de Vanessa Gilles au quart d’heure de jeu. Une ouverture du score qui a fait du bien à l’OL au tableau d’affichage plus que dans le jeu. Sur un rythme assez monotone, les Lyonnaises n’ont pas réussi à déstabiliser outre mesure le bloc francilien.

Eugénie Le Sommer, à son avantage avec les Bleues durant la trêve et avec Hervé Renard en tribunes, l’a joué trop collectif alors qu’elle avait le chemin du but ouvert. À force de ne pas être assez tueuses, les Fenottes se sont exposées aux contres du Paris FC avec la vitesse de Clara Matéo notamment. À l’heure de jeu, Daphnée Corboz a obligé Christiane Endler à s’employer (59e). Un souffle d’air chaud dans le cou lyonnais qui sera suivi d'une autre très grosse alerte avec un duel perdu de Ribadeira (73e). Avec cette victoire validée par Signe Bruun à trois minutes de la fin, l’OL reprend son fauteuil de leader et c’est bien l’essentiel dimanche.