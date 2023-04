Vainqueur de l’ALF Futsal le week-end dernier en Coupe Régionale, l’OL Futsal retrouve le championnat ce dimanche (16h) à Vaulx-en-Velin.

C’est un gros coup que les Lyonnais ont réussi le week-end dernier et ils comptent bien surfer dessus dans cette fin de saison. Quand le titre de champion de Régional 1 est déjà acquis pour l’ALF Futsal, l’OL a réussi à faire tomber le leader lors des quarts de finale de la Coupe LAuRA samedi dernier. Avec une place dans le dernier carré et la possibilité de jouer une finale de Coupe, l’OL Futsal espère vivre une fin de saison palpitante. Avant de penser à la Coupe, les joueurs de David Touré retrouvent le championnat et l’objectif de terminer comme dauphin de l’ALF.

Après la défaite (5-6) contre la formation fidésienne il y a deux semaines, l’OL est actuellement troisième derrière Condrieu mais à égalité de points et un match en moins. La bataille s’annonce serrée jusqu’au bout et le moindre faux-pas est interdit. Ce dimanche, au Gymnase Blondin face à Vaulx-en-Velin Futsal, 10e au classement, l’OL Futsal veut reprendre sa marche en avant en championnat et préparer au mieux le déplacement au Pont-de-Claix le 30 avril prochain pour les demies de Coupe.