Selma Bacha lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Deux semaines après son festival offensif contre Le Havre, l’OL retrouve le championnat ce dimanche. Face au Paris FC, Selma Bacha évoluera un cran plus haut, laissant Perle Morroni comme latérale gauche.

Dimanche de reprise de D1 féminine pour l’OL, mais de courte durée. Après deux semaines de repos en raison de la trêve internationale, les Fenottes retrouvent le championnat ce dimanche au Parc OL contre le Paris FC. Une rencontre qui appellera une autre trêve pour les deux prochains week-ends. Un calendrier hasardeux notamment à cause de l’élimination en Ligue des champions, mais qui empêche aux Lyonnaises d’enchaîner. Néanmoins, le rendez-vous de ce dimanche est loin d’être une partie de plaisir pour l’OL. Dans sa quête d’un nouveau titre de championnes de France, les Fenottes sont mises sous pression par le PSG qui mène actuellement sur la pelouse de Guingamp. Au moment d’entrer s’échauffer sur la pelouse du Parc OL, les joueuses de Sonia Bompastor ont provisoirement perdu leur fauteuil de leader. Le choc contre le Paris FC est donc important à plus d’un titre dans une semaine de turbulences.

Pour ce choc de la 19e journée, Sonia Bompastor doit composer sans Ada Hegerberg, Lindsey Horan et Damaris, toutes touchées durant leur passage en sélection. Néanmoins, le onze couché par l’entraîneure lyonnaise a fière allure. Face aux Franciliennes, Selma Bacha va évoluer un cran plus qu’à l’accoutumée. Perle Morroni occupant le côté gauche de la défense, la Lyonnaise évoluera devant. Ayant repris confiance avec les Bleues, Eugénie Le Sommer se retrouve titularisée à la pointe avec Delphine Cascarino. Pour le reste, Sara Däbritz souffle un peu avec un trio dans l’entrejeu très offensif avec Van de Donk, Marozsan et Majri.

La composition de l’OL contre le Paris FC : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Morroni - Van de Donk, Majri, Marozsan - Cascarino, Le Sommer, Bacha