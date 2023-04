Au lendemain de la défaite contre Thonon (0-2), l’AS Saint-Priest a décidé de faire un électrochoc avant le derby contre l’OL. Lionel Bah a été débarqué et sera remplacé par Michael Napoletano, entraîneur des U18.

Mathématiquement, les carottes ne sont pas cuites mais avec un nouveau revers à domicile samedi contre Thonon (0-2), l’AS Saint-Priest a hypothéqué encore un peu plus ses espoirs de maintien en National 2. Avec 22 points et cinq points de retard sur la relégation, le club partenaire a fait le choix de se séparer de son entraîneur d’après nos informations. Lionel Bah ne sera pas sur le banc samedi prochain pour le derby contre l’OL à Décines. L’entraîneur a été informé après la rencontre contre Thonon de la fin de son histoire avec les Rouge et Jaune.

Le poste de coach principal vacant, l’ASSP va miser sur une solution interne à six journées de la fin du championnat de National 2. A son avantage avec les U18 qu’il a emmené jusqu’en 16es de finale de la Coupe Gambardella cette saison, Michael Napoletano devrait selon toute logique connaitre sa première lors du derby contre l’OL, club partenaire des San-Priots.