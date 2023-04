La réserve de l’OL limite la casse à Alès (1-1)

Plombée par les blessures en cours de match et obligé de finir à 10, la réserve de l’OL a tenu bon pour ramener un point d’Alès (1-1). Au vu des circonstances, les Lyonnais s’en contentent.

C’était un rendez-vous à ne pas manquer et la réserve de l’OL a tenté au mieux de le gérer. Pourtant, les vents ont été contraires du côté d’Alès samedi en début de soirée. Dans cette rencontre importante dans la course au maintien, les joueurs de Gueïda Fofana n’ont pas été épargnés, surtout en deuxième mi-temps. Entre Idriss Bounaas, Chaïm El Djebali et Thibaut Ehling, le sort s’est acharné par trois fois sur les joueurs lyonnais, obligés de sortir sur blessure. Des événements qui ont même poussé la réserve à terminer la rencontre à 10 après que tous les changements ont été opérés.

Les joueurs de Gueïda Fofana, déjà privés de Mohamed El Arouch avant la rencontre, ont donc dû faire front ensemble pour résister à la poussée d’Alès dans une fin de match interminable. Les Lyonnais ont tenu et ramènent un bon point au vu des circonstances même si la victoire n’aurait pas été de trop contre un concurrent direct. D’ailleurs, l’OL avait pris cette rencontre par le bon bout avec une ouverture du score (24e) de Gaël Nsombi, décisif après avoir appris dans la semaine qu’il ne serait pas conservé. Mais entre l’égalisation d’Alès juste après le retour des vestiaires (49e) et l’enchaînement des pépins physiques, la formation lyonnaise a cherché avant tout à résister qu’à jouer durant le deuxième acte. Neuvième avec 29 points, la réserve de l’OL va désormais préparer la venue de Saint-Priest, samedi prochain à Décines.