En allant s’imposer sur la pelouse de Toulouse, l’OL n’est pas tombé dans le piège occitan. Avec trois succès de rang, le club lyonnais signe sa meilleure série depuis bien longtemps.

Deux écoles s’affrontent depuis vendredi soir. En allant gagner (1-2) à Toulouse, l’OL a signé sa troisième victoire de suite en championnat. Depuis quand n’avait-il pas signé pareille série ? Deux grilles de lecture sont possibles. Celle qui prend en compte le match rejoué contre l’OM la saison dernière et qui porte cette série de 3 matchs à janvier-février 2022. Ou alors celle qui estime que cet OL - OM était avant tout la 14e journée de Ligue 1 et qu’il ne s’inscrit pas dans cette série. Dans ce cas-là, il faut remonter à encore plus loin et la saison 2020-2021 pour en retrouver la trace.

Entre le 2 mai et le 16 mai 2021, les joueurs de Rudi Garcia avaient réussi à s’imposer à Monaco et Nîmes tout en prenant le meilleur sur Lorient à domicile. Cela n’avait pas été suffisant pour accrocher la Ligue des champions, le revers contre Nice lors de l’ultime journée empêchant la passe de 4 et la qualification pour la C1. Qu’on prenne l’une ou l’autre des grilles de lecture, cela remonte quoi qu'il arrive à une certaine éternité de ne pas voir l’OL enchaîner. Plus d’un an au minimum. Une attente indigne pour un club comme celui entre Rhône et Saône qui ambitionne de jouer le haut de tableau. Hasard ou coïncidence, c’est plutôt le ventre mou que joue l’OL depuis deux saisons…