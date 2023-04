Libre à la fin de la saison, Houssem Aouar ne prolongera pas à l’OL. Le milieu va rebondir à l’étranger et aurait un accord de principe avec l’AS Roma.

127 minutes. C’est le temps passé par Houssem Aouar sur les pelouses de Ligue 1 depuis le début de l’année 2023. Relancé par Laurent Blanc au moment de son arrivée, le milieu de terrain n’a pas réussi à saisir sa chance et joue désormais les joueurs de rotation. Entré dix minutes contre Toulouse (1-2) vendredi, Aouar va donc finir son histoire avec l’OL comme un joueur de complément, lui qui était annoncé comme le futur leader technique à ses débuts. Finalement, il va quitter libre et par la petite porte son club formateur car il est désormais acquis qu’une prolongation de contrat ne sera pas signée entre les deux parties.

Quatre ans après ses débuts, Houssem Aouar va se lancer dans un nouveau projet, loin de Lyon et de la France. Depuis quelques jours, l’intérêt de l’AS Roma se fait de plus en plus grandissant et le club romain a d’ailleurs confirmé avec le néo-Algérien dans le viseur. Si le directeur sportif n’a pas confirmé un accord avec Aouar, les échos venus d’Italie avancent que le milieu évoluera bien en Serie A à partir de la saison prochaine. Un accord de principe aurait été trouvé sur la base d’un salaire annuel de 2,8 millions d’euros auxquels se rajouteraient des bonus ainsi que la prime à la signature. Actuellement, Houssem Aouar toucherait environ 300 000 mensuels entre Rhône et Saône.