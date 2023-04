Houssem Aouar lors d’OM – OL (Photo by Christophe SIMON / AFP)

Le milieu de l'OL Houssem Aouar serait en discussion avec l'AS Roma. Les Italiens tenteraient de le recruter gratuitement en fin de saison. Tiago Pinto, le directeur général, s'est exprimé jeudi sur le sujet.

Au club depuis 2009 (académie, professionnel), Houssem Aouar va faire ses valises en fin de saison. Le joueur en fin de contrat en juin prochain sera libre de signer où il le souhaite. Le milieu de terrain s'était révélé à l'OL au point d'attirer de très grands clubs il y a quelques années. Jeudi, le journaliste italien, Fabrizio Romano a annoncé qu'Houssem Aouar serait en discussion avec l'AS Roma. Les Romains le suivent depuis longtemps, ils avaient même essayé de recruter le joueur la saison dernière.

Le directeur général de la Roma prend la parole

Si plusieurs équipes (l'Eintracht Francfort et le Betis Séville) sont intéressées par le profil du Villeurbannais, Tiago Pinto, le directeur général de l'AS Roma s'est montré évasif quant à un réel intérêt. "Est-ce que nous sommes en pole pour Aouar ? Je ne veux pas être comme Ferrari, qui fait tant de choses et ne gagne pas (rires). Ce n'est pas le moment d'en parler. C'est un grand joueur et il a souvent été approché par la Roma. Nous verrons ce qui se passera", a-t-il déclaré à Sky Italia.