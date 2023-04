Aouar et Dembélé font "toujours partie de l’effectif de l’OL"

Houssem Aouar et Moussa Dembélé lors de Paris FC – OL (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Avec encore neuf matchs à jouer, mais pratiquement aucun enjeux, l’OL va vivre une longue fin de saison. Néanmoins, Laurent Blanc ne compte pas laisser sur le côté ceux qui ne seront plus là l’année prochaine comme Houssem Aouar ou Moussa Dembélé.

Que le temps va paraître long à Décines jusqu’au 14 juin prochain, date de la dernière journée de championnat. Nous sommes le 7 avril et l’OL n’a déjà plus rien à jouer. Le discours a beau être celui de croire encore un minimum à quelque chose en Ligue 1, force est de constater que cette méthode a bon dos et que tous les espoirs lyonnais sont partis en fumée mercredi soir en même temps que la pelouse de la Beaujoire était envahie par les supporters nantais.

Avec encore neuf matchs à jouer, mais un enjeu des plus utopiques, l’OL n’a pour objectif que de "terminer de la façon la plus positive possible" cette saison, comme l’a rappelé Laurent Blanc vendredi. Interrogé sur la marche à suivre d'ici au mois de juin, le coach lyonnais ne semble pas prêt à lâcher cette fin de saison pour faire des expérimentations. "On a fait de la place pour les jeunes durant l’hiver. Je ne pense pas que ce soit un cadeau à faire aux jeunes qui sont habitués à la réserve de faire les 9 derniers matchs, surtout dans cette situation-là. Si je dois le faire, je le ferai si on a des blessés, des suspendus."

"On a mis un effectif à la disposition de l'entraîneur"

Pour ceux qui crieraient déjà à l’injustice, l’entraîneur lyonnais ne ciblait pas Mohamed El Arouch, Mamadou Sarr ou encore Achraf Laaziri, "des joueurs qui font déjà partie de groupe professionnel." S’il se montre réticent à faire monter d’autres jeunes, c’est avant tout parce que Laurent Blanc attend une forme de professionnalisme de ses joueurs. Même de ceux qui ne seront plus là la saison prochaine. Malgré l’absence d’enjeux, des avenirs loin de Lyon et des entrées fantomatiques, Houssem Aouar et Moussa Dembélé continueront à faire partie de la rotation lyonnaise jusqu’à Nice.

"Je compte sur tout le monde y compris Houssem et Moussa. Ils sont là depuis le début de la saison. Les décisions, s’il faut les prendre, on les prend. Si on ne les a pas prises avant, à ce moment-là, j’ai un effectif. Les jeunes, les moins jeunes, les joueurs concernés, moins concernés, leurs situations contractuelles sont toutes différentes, mais quand on met à disposition un effectif à un entraîneur, ce dernier doit s’appuyer dessus, vous êtes d’accord ?"

Avançant toujours compter sur eux, Laurent Blanc n’a pas pour autant dit que leur position dans la hiérarchie resterait la même.