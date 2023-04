Pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, l’OL ouvrira les débats de ce week-end de foot. Les Lyonnais se rendront à Strasbourg le vendredi 28 avril à 21h. Un match diffusé sur Prime Video.

Cela aurait dû être le point de départ d’un week-end qui pouvait s’annoncer historique. Si les Lyonnais avaient fait ce qu’il fallait, le vendredi 28 avril aurait dû coïncider avec la conférence de presse d’avant-finale de Coupe de France. Mais en déjouant totalement mercredi à Nantes, l’OL n’a eu "que ses yeux pour pleurer" d’après l’expression utilisée par Corentin Tolisso et regardera ce rendez-vous à la télévision le 29 avril. À défaut de fouler la pelouse du Stade de France pour un entraînement d’avant-match, les joueurs de Laurent Blanc se rendront à Strasbourg le vendredi 28 avril. En effet, la programmation de la 33e journée de Ligue 1 est tombée avec l’OL en ouverture de bal.

L'aller avait eu son lot de péripéties

Face à une équipe strasbourgeoise qui lutte pour son maintien, le club rhodanien a pour ambition de finir la saison du mieux possible et pourquoi pas accrocher la fameuse 5e place qui semble aujourd’hui hors d’atteinte. Ce déplacement à la Meinau se jouera à 21h et sera retransmis sur Prime Video. À l’aller, le duel avait tourné à l’avantage des Strasbourgeois (1-2) et marqué une rupture totale dans la stratégie du club en plein mercato hivernal. Entre débordements de certains supporters, craquage de Karl Toko-Ekambi en plus de la présence de John Textor, cette soirée de janvier n’avait pas été de tout repos.