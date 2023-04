Corentin Tolisso, en discussion avec Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette à l’échauffement avant OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Quatre jours après l’élimination en Coupe de France, l’OL va retrouver la Ligue 1 dimanche (13h) contre Rennes. Dans un vain vent d’optimisme, les Lyonnais veulent encore croire en des jours meilleurs d'ici à la fin de la saison.

14 avril 2022 - 5 avril 2023. Un an s’est écoulé entre ces deux dates et pourtant les choses semblent tellement similaires à l’OL que finalement, rien n’a vraiment changé en l’espace de douze mois. Il y a un an presque jour ou pour jour, l’OL quittait la Ligue Europa par la petite porte avec un revers difficile à encaisser en quart de finale retour à domicile contre West Ham (0-3). En sortant de la coupe européenne, le club lyonnais disait adieu ses rêves de victoire finale et surtout d’une qualification pour la saison 2022-2023.

Quasiment 365 jours plus tard, le scénario s’est répété une nouvelle fois, même si une marche de plus avait été franchie. Comme face aux Hammers, l’OL a trouvé le moyen de sombrer collectivement à Nantes pour se priver d’une finale de Coupe de France et d’un ticket européen qui lui tendait les bras. Depuis onze ans, les occasions sont si rares que le club lyonnais a une certaine capacité à tout faire voler en éclats, de son propre chef. Mercredi, en Loire-Atlantique, les Nantais ont récité leur partition, mais Laurent Blanc et ses hommes n’ont rien fait pour leur rendre la vie difficile.

L'OL pourrait faire sur 9 matchs ce qu'il n'a pas réussi en 34...

N’ayant eu que "leurs yeux pour pleurer", comme l’a rappelé Corentin Tolisso vendredi, les Lyonnais sont rentrés bredouilles de leur mission nantaise. La Coupe de France désormais plus qu’un lointain souvenir, l’OL va se replonger dans le quotidien de la Ligue 1. Un quotidien qui n’a rien de réjouissant avec une 9e place à huit points de la dernière place qualificative. Seulement, comme il y a un an du temps de Peter Bosz, l’OL se remet non pas à être dans le déni, mais à s’imaginer un avenir positif dans une folle course au sprint final.

Avec neuf journées et encore 27 points à prendre, difficile de donner tort mathématiquement aux coéquipiers de Tolisso. "On savait que la Coupe était le chemin le plus facile. On s’est fait éliminer, c’est fait, c’est derrière nous, c’est dur pour le club, mais maintenant, il faut avancer dès dimanche. Il reste 9 matchs, il faut y croire, on a encore des adversaires qui sont devant nous à jouer pour espérer atteindre cette place européenne. On a la chance de jouer des adversaires directs donc il faudra gagner ces matchs. Ce serait trop facile d’abandonner et de se dire que c’est terminé. Avec l’effectif qu’on a et qui a envie de faire quelque chose, il faut tout faire."

L'OL n'a jamais fait mieux que deux victoires de suite

Dans le meilleur des mondes, on serait en droit de croire sur parole Tolisso et son envie de finir de la meilleure des façons. Bien évidemment que joueurs et entraîneurs ne peuvent se permettre de dire que la saison est fichue et qu'il n'y a plus rien à en tirer. Mathématiquement, il reste un mini-espoir alors que les Lyonnais sont invaincus depuis 5 matchs (2V, 3N). Seulement, cette "Méthode Coué" comme pour se rassurer individuellement et collectivement, a fait son temps entre Rhône et Saône. Le discours a été servi plus d’une fois et pas plus tard que la saison dernière. Blanc n’était pas encore là, mais Bosz tenait pratiquement la même causerie que son successeur sur le banc lyonnais, comme pour se donner bonne conscience dans une utopique course à l’Europe.

La réalité du terrain avait vite rattrapé le message de façade avec cette 8e place finale. Vendredi, Laurent Blanc a peu ou prou utilisé les mêmes codes que le Néerlandais, estimant que "ce serait compliqué, il ne faut pas se voiler la face. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on va galvauder les matches. Il reste neuf matchs. Il faut les préparer pour les gagner. J'ai été clair avec les joueurs." Incapable de pouvoir se montrer régulier depuis 34 matchs toutes compétitions confondues, l’OL aurait désormais les capacités de signer, si ce n’est un sans-faute, une fin de saison en boulet de canon.

Il n’y a pas besoin d’être un expert pour en douter, surtout après une telle désillusion que cette Coupe de France qui était pourtant un objectif prioritaire. Avec Rennes, Monaco, Reims ou encore Nice au calendrier, l’OL a une partie des cartes en mains, il est vrai. Mais à force de s’enfermer dans cette communication, pas sûr qu’il se facilite vraiment la vie.