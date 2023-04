Delphine Cascarino buteuse lors de France – Colombie (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Malmenée par la Colombie, l’équipe de France féminine a redressé la barre en deuxième mi-temps. Grâce notamment à des doublés d’Eugénie Le Sommer et Delphine Cascarino, Hervé Renard a signé son premier succès (5-2) avec les Bleues.

Ce n’était certainement pas la première mi-temps rêvée pour Hervé Renard, mais à l’issue des 90 minutes, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine pouvait avoir le sourire. Pour sa première sur le banc des Bleues, il a connu un premier succès (5-2) vendredi à Clermont. Tout n’a pas été facile puisque les Françaises ont dû courir après le score face à la Colombie. La nation sud-américaine, décomplexée, a réussi à faire le break juste au retour des vestiaires et on s’est dit que cette première de Renard pourrait bien tourner au cauchemar. Finalement, la hiérarchie a été respectée avec cette victoire et ce festival offensif.

Le Sommer soigne son retour

Pour ses débuts sur le banc des Bleues, Hervé Renard avait misé sur l’effet de surprise avec notamment les titularisations d’Amel Majri et Eugénie Le Sommer tandis que Delphine Cascarino a commencé sur le banc. Avec quatre joueuses sur le terrain au coup d’envoi, l’OL était bien représenté en Auvergne et a grandement participé à ce succès inaugural. Placardisée depuis presque deux ans, Le Sommer a signé un retour fracassant avec un doublé en trois minutes (56e, 59e). Deux buts qui lui permettent de conforter encore un peu plus son statut de meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France. Comme si cela ne suffisait pas dans cette soirée clermontoise, Delphine Cascarino a profité de son entrée à la pause pour faire parler sa vitesse. La Lyonnaise a, elle aussi, inscrit un doublé (51, 73e) aidant parfaitement les Bleues à s’imposer.