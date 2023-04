OL - Bleues : "Je me suis sentie rassurée", assure Majri

La milieu de terrain de l’équipe de France, Amel Majri, évoque le bonheur d’être aux côtés de son bébé à Clairefontaine. Elle revient également sur le dispositif mis en place pour elle et Maryam, sa fille de 9 mois.

Étant la première maman de l’histoire des Bleues à venir avec son enfant en sélection, Amel Majri explique comment le sélectionneur Hervé Renard lui a montré sa confiance. "Le coach a pris le temps de m'expliquer comment ça allait se passer, a réagi à l'AFP la joueuse. Et moi, je me suis sentie rassurée. Je n'aurais jamais imaginé cette situation et je la vis pleinement".

Amel Majri donne aussi des précisions sur le dispositif instauré par la Fédération Française de Football (FFF). Une nourrice accompagne constamment l’équipe de France, et cela, peu importe le lieu du match. La septuple victorieuse de la Ligue des champions glisse que "tout est pris en charge" par la FFF. Celle qui n’avait plus rejoué pour la France depuis 2021 n’est jamais très loin de sa petite Maryam. "Quand j'ai les entraînements et les moments de groupe, c'est la nounou qui s'en occupe. Elle a sa chambre juste à côté, a-t-elle précisé. "Quand j'ai du temps off, je peux profiter de ma fille", raconte Amel Majri.

Un mondial en Australie

À l’approche du mondial en Australie, la joueuse communique son excitation à l’idée d’y aller avec son enfant. "C'est vrai que c'est long la préparation d'une Coupe du monde, mais à vivre avec son enfant, c'est comme un très beau rêve", a relevé la milieu de 30 ans. Pour terminer, Amel Majri souligne qu’il aurait été "impossible" pour elle d'être"mentalement à 100% dans la compétition" sans sa fille à ses côtés.