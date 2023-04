Amel Majri lors d’OL – Chelsea (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Lundi, pour le rassemblement des Bleues à Clairefontaine, Amel Majri est venue accompagnée de son bébé. Une décision que le nouveau sélectionneur, Hervé Renard, soutient et justifie.

Il s'agit de la plus jeune résidente de l’histoire de Clairefontaine. Les internationales françaises se sont réunies lundi à l’occasion du premier rassemblement sous l'ère Hervé Renard. La joueuse de l’Olympique lyonnais, Amel Majri s’y est rendue avec son bébé âgé de neuf mois, une première dans l’histoire des Bleues. Le nouveau sélectionneur a expliqué cette décision. "Je pense que c'est indispensable de donner une structure aux joueuses qui ont des enfants en bas âge. Amel Majri a une petite fille de neuf mois. Je pense que c'est difficile pour une maman de laisser son enfant très jeune comme ça à la maison pour venir participer à un stage international même si c’est son métier", a confié Hervé Renard.

Un sélectionneur qui souhaite apporter du changement

Une petite révolution au sein de la Fédération française de football (FFF). Cependant, le technicien de 54 ans a pour ambition de faire bouger les choses pour ses joueuses. "Aujourd’hui, dans les plus grandes sélections mondiales, il y a beaucoup de choses organisées pour les enfants, donc la France est un peu en retard. Il faut franchir ce pas, a-t-il précisé. Il faut arriver à ce qu’il y ait une structure spécialisée pour ça. C’est-à-dire avec une nounou, avec un espace pour que les enfants puissent s’amuser, jouer entre eux". Si Hervé Renard a souligné les manques au sein de la sélection française, il a justifié ses envies : "Je ne pense pas que cela puisse nuire à quelque fonctionnement que ce soit dans un groupe. Et psychologiquement, cela a une importance capitale. Donc, je me mets à la place d’Amel."

Rappelons que pour les rencontres à la Colombie ce vendredi (21 h 10) et le Canada ce mardi (21 h 10), Hervé Renard a rappelé Eugénie Le Sommer en sélection et nommé Wendie Renard, capitaine.