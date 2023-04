Malgré l’importance de la rencontre, Laurent Blanc a cherché à calmer l'emballement autour de cette demi-finale de Coupe de France. Dans ce match certes important, l’entraîneur de l’OL souhaite voir son équipe montrer le même visage collectif que face au PSG.

Pas d’enflammade. C’est le maître mot dans les rangs lyonnais depuis dimanche soir et la victoire contre le PSG. Anthony Lopes avait montré la voie et a logiquement été rejoint par Laurent Blanc ce mardi. À la veille de la demi-finale de la Coupe de France, l’entraîneur lyonnais a fait preuve de retenue au moment de se lancer sur le terrain glissant d’une élimination directe. "La pression est sur les deux équipes. Il n'y a pas d'euphorie. Ce n'est pas parce qu'on a gagné un match à Paris. On sait la saison que l'on vit. Ce qui me dérange un petit peu quand on dit que c'est le match le plus important, c'est que ce n’est pas une finale, il faut le rappeler. Je comprends ce que vous voulez dire, mais si les 8es ou les quarts de finale deviennent des matchs importants pour l’OL... J'espère que dans le futur, les matchs importants pour Lyon seront des finales."

Ne croyez pas que Laurent Blanc n’est pas conscient de l’importance de ce match à la Beaujoire. Comme l’ensemble de l’environnement lyonnais, le coach a coché depuis longtemps cette date du 5 avril 2023. Face à Nantes, l’OL vise une qualification pour une première finale depuis 2012 et sait les ingrédients qu’il doit mettre y parvenir. Montrer le même visage que face au PSG. "C’est une demie, une élimination directe, une place pour une finale. Tout ça rend ce match forcément important. Mais c’est le cas pour les deux équipes. Nantes est tenant du titre et veut garder son titre. Il faut être déterminé, montrer de l’envie et jouer comme une équipe comme à Paris. C’est une qualité qui est fondamentale. On joue dans un sport collectif donc c’est logique. Quand je vois l’attitude de ceux qui commencent, qui rentrent, qui sont sur le banc, ça me plait."

Malgré seulement deux jours de récupération, Laurent Blanc ne veut pas se cacher derrière cette excuse. Comme il le rappelle, il a fait les changements qu’il fallait durant la deuxième mi-temps à Paris avant des temps de jeu gérés pour les uns et les autres. Une façon de sous-entendre que Corentin Tolisso et Maxence Caqueret feront leur retour dans le onze ? Le coach lyonnais a préféré noyer le poisson, insistant avant tout sur la volonté de mettre tous les ingrédients possibles pour s'éviter toutes mésaventures. Prendre exemple sur le match contre le PSG sera le meilleur des moyens.