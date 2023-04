OL - Académie : les résultats du week-end

En plus des victoires de la réserve masculine et des U17 samedi, les équipes féminines de l’OL Académie l’ont aussi emporté ce week-end.

Week-end faste pour l’OL Académie. Aucune défaite à mettre au compteur des jeunes du centre de formation et le nul (2-2) des U16 contre Andrézieux est le seul petit accroc connu durant ce week-end des Rameaux. Avant de prendre la direction de Montaigu pour le tournoi des clubs, les joueurs de Nicolas Munda ont été accrochés et peuvent voir l’AS Saint-Priest reprendre les commandes. Toujours deuxième à un point, le club sanpriot compte un match en moins et peut donc prendre le fauteuil de leader.

Hormis ce nul, tout est allé comme sur des roulettes. Les U17 avaient montré la voie samedi midi avec un succès tranquille contre Dijon (3-0) et une place de leader confirmée. Cette victoire avait donné des idées à la réserve de l’OL dans son match ô combien important dans la course au maintien. Les joueurs de Gueïda Fofana n’ont pas failli (5-0) dans un festival offensif qui donne de la confiance.

La réserve féminine s'est bien rattrapée

De confiance, il était aussi question d’en retrouver dans la même catégorie, mais chez les féminines. Non pas que la crise couve en Régional 1, mais en étant accrochée par l’Olympique de Valence le week-end dernier, la réserve des Fenottes avaient laissé filer ses premiers points de la saison. L’objectif était donc de reprendre la marche en avant sur la pelouse de Saint-Julien Chapteuil. Sans prendre de risque, on peut dire que le succès a été bien plus qu’au rendez-vous avec un 7-0 infligé. Jeanne Chabin, auteure des deux premiers buts, Ninon Barnouin, qui l'a imité, Abigail Charpentier, Amelia Zemma et Julie Lievremont sont les buteuses de ce très joli succès.

Dans le même temps, les U19 féminines gardent elles le contact avec le PSG. Désormais à deux longueurs des Parisiennes après le nul dans le derby, les Lyonnaises ont malgré tout pris les trois points contre le Paris FC à Meyzieu (4-0). Maeline Mendy, Liana Joseph, Wassa Sangaré et Sofia Bekhaled y sont allées de leur réalisation. Prochain rendez-vous dans deux semaines face à Nantes.