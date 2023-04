Dans un match couperet pour le maintien, la réserve de l’OL ne s’est pas manquée face à Louhans-Cuiseaux. Grâce à leur large victoire (5-0), les Lyonnais sortent de la zone rouge.

Dans cette poule C de National 2, tout va très vite dans un sens comme dans l’autre. Dans la course au maintien, tout va se jouer jusqu’au bout. A sept journées de la fin, il n’y a que trois points d’écart entre le 8e (Canet-en-Roussillon) et le premier relégable qu’est Toulon à la 12e place. Dans ce groupe de quatre équipes qui luttent pour ne pas descendre se trouve la réserve de l’OL. Cette dernière a soufflé un grand ouf de soulagement samedi soir à Décines. Dans la zone rouge avant le coup d’envoi, les Lyonnais ont profité de la venue de Louhans-Cuiseaux pour en sortir et avec la manière (5-0).

Après un nul frustrant chez l’un des cadors du championnat la semaine dernière, l’OL avait à coeur de faire fructifier ce point contre un concurrent direct. Avec les retours d’El Arouch, Laaziri ou encore Mamadou Sarr, Gueïda Fofana a pu s’appuyer sur un groupe riche pour la réception de Louhans. Il a pourtant fallu attendre la fin de la première mi-temps pour voir l’OL prendre le dessus sur son adversaire avec un but de Pathé Mboup (42e). L’attaquant sénagalais a remis ça avant l’heure de jeu (58e) après que Justin Bengui est repoussé un penalty louhannais qui aurait pu faire mal aux têtes au retour des vestiaires (47e).

Ce fut finalement un festival offensif pour la réserve avec une large victoire 5-0 suite à un doublé de Thibaut Ehling (68e, 80e) et le huitième but de la saison de Sekou Lega. Avec 28 points, l’OL a trois points d’avance sur la zone rouge et se déplacera à Alès le week-end prochain. Encore un match couperet contre une formation qui est 11e.