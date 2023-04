OL - Mercato : le PSG et Newcastle à l'assaut de Cherki ?

A quelques heures de la rencontre entre le PSG et l’OL, l’intérêt du club parisien pour Rayan Cherki a refait surface. Avec la concurrence de Newcastle qui pourrait bien s’ajouter cet été.

Le timing pourrait laisser penser à une tentative de déstabilisation et ce n’est pas Jean-Michel Aulas qui sera le dernier à penser ça. À quelques heures de l’affiche, certes sans réels enjeux sportifs pour l’OL, l’intérêt du PSG pour Rayan Cherki refait surface. Cet intérêt est plus qu’une simple rumeur, car le club parisien avait bien tenté d’avancer ses pions durant l’hiver, comme l’avait confirmé le président Aulas. "J'ai eu longuement Nasser (al-Khelaïfi), qui m'a appelé pour savoir si on était ou non en négociations pour Rayan Cherki, confiait Aulas à quarante-huit heures de la fin du mercato. Je lui ai dit non, et Nasser m'a dit : "D'accord, c'est fini", et il a ajouté que le PSG ne ferait donc pas de nouvelle offre. Je le remercie pour ce contact direct et sincère. On n'est pas entrés en négociations, mais le niveau de l'offre était insultant."

Newcastle pourrait faire monter les enchères

Ayant jeté l’éponge durant l’hiver, le PSG n’a pas forcément fait définitivement une croix sur Cherki. D’après L’Equipe, Luis Campos réfléchirait toujours à la stratégie à mettre en place pour convaincre le joueur et l’OL de rejoindre la capitale durant l’été. Si à l’heure actuelle, le contrat de Cherki court jusqu’en juin 2024, il ne lui manque que quelques matchs au compteur pour qu’il soit automatiquement prolongé jusqu’en juin 2025. De quoi voir le prix à la hausse, d’autant que le PSG ne serait pas seul sur le coup. Newcastle, qui a déjà fait affaire avec l’OL pour Bruno Guimaraes, apprécie ce profil de jeune à fort potentiel et pourrait bien faire monter les enchères. Reste à voir si l'OL est vraiment vendeur durant l'été.