OL : les Fenottes veulent relever la tête au Havre

Les joueuses de l’OL en Ligue des champions après l’élimination face à Chelsea (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Trois jours après la désillusion de Londres, l’OL retrouve le championnat ce dimanche (12h45). Face au Havre, les joueuses de Sonia Bompastor ont une place de leader à conserver.

La gueule de bois. Vendredi matin, les joueuses de l’OL ont eu du mal à vraiment se remettre du scénario qui s’était produit la veille contre Chelsea. Pensant avoir fait le plus dur en menant 2-0 à dix minutes de la fin des prolongations, les Fenottes ont déchanté avec ce penalty contestable sifflé contre Vicki Becho. S’en est suivie derrière une séance de tirs au but qui a scellé le destin européen de l’OL cette saison avec le perte de la couronne (1-2, 4 tab 3). Le réveil a été dur mais les Lyonnaises n’ont pas forcément eu le temps de cogiter. Avec un match de championnat dès ce dimanche (12h45), il faut donc vite se remettre dans le bain afin d’atteindre les deux derniers objectifs de la saison : la D1 et la Coupe de France.

Plutôt que d’enchaîner les voyages, l’OL a directement pris la direction de la Normandie et du Havre après Londres. Une façon de bien récupérer mais aussi de se serrer les coudes après cette élimination en Ligue des champions. Ce dimanche, les coéquipières de Wendie Renard ont à coeur de relever la tête et ne peuvent de toute façon pas se reposer sur leurs lauriers. Avec un petit point d’avance sur le PSG, le moindre faux-pas peut s’avérer fatal dans la course au titre même si l’opposition lors de la dernière journée sera le juge de paix.