OL : Wendie Renard, une 450e au goût amer

Wendie Renard au moment de son tir au but raté lors de Chelsea – OL (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Pour son 450e match sous le maillot de l’OL, Wendie Renard rêvait d’un exploit à Chelsea. Le rêve s’est transformé en cauchemar pour la capitaine.

Un Renard peut en cacher une autre. Jeudi, les Renard étaient à l’honneur dans le football féminin français. Quand Hervé prenait officiellement les rênes des Bleues, Wendie entrait elle sur la pelouse de Stamford Bridge, brassard autour du bras. À Londres, la défenseuse a encore passé un cap historique dans sa relation avec l’OL, en jouant son 450e match avec les Fenottes. Avec ce chiffre symbolique, la Martiniquaise avait surtout à cœur de signer une nouvelle qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Comme ses coéquipières, Wendie Renard était consciente que l’exploit était possible contre Chelsea. À trente secondes près, elle avait vu juste sans ce penalty controversé sifflé pour les Londoniennes.

Un deuxième échec après Reims

L’élimination de l’OL laisse forcément un goût amer à la capitaine et les 450 matchs joués pour un seul et unique club sont rapidement passés au second plan. L’heure n’était pas à la fête jeudi soir à Stamford Bridge pour la numéro 3 lyonnaise. Ayant pris Lindsey Horan dans ses bras pour la réconforter de son tir au but raté ayant entraîné la fin du parcours de l’OL, Wendie Renard sait aussi qu’elle n’a pas forcément aidé les siennes. Comme il y a presque un mois à Reims en Coupe de France, l’internationale français a failli sur cette phase de jeu, en voyant son tir stoppé par Berger. Un manque de réussite dans l’exercice qui ne lui ressemble pas, elle qui était vue comme l’une des spécialistes à l’OL ces dernières années. Et si finalement tout le tapage médiatique de ces dernières semaines avait finalement eu une incidence sur le rendement de Renard ? La question peut se poser…