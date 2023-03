Chelsea - OL (1-2, 4-3 tab) : cruel scénario pour les Fenottes

Rejoint à la dernière seconde de la prolongation sur un penalty, l'OL a ensuite cédé aux tirs au but face à Chelsea (1-2, 4-3).

Dans l’obligation de l’emporter ce jeudi à Stamford Bridge pour éliminer Chelsea en quarts de finale de la Ligue des champions, l’OL a démarré assez fort la rencontre, avec trois situations nettes dans les cinq premières minutes. Mais les opportunités manquées par Delphine Cascarino et Signe Bruun n’ont pas trompé la défense londonienne, et l’affiche s’est ensuite équilibrée. Christiane Endler a notamment dû sortir deux arrêts face à Kerr (15e) et James (22e) afin de préserver les chances de son équipe.

A l’image de la semaine dernière et du match aller perdu 1 à 0, les Fenottes ont, une fois passé les premières minutes, eu beaucoup de mal à se montrer dangereuses sur les cages de Berger.

Gilles remet les deux équipes à égalité

Pour tenter de bouleverser les choses, Sonia Bompastor a lancé le joker de luxe Ada Hegerberg en seconde période, ce qui n’a pas eu un effet immédiat car les Lyonnaises ont connu toujours les mêmes difficultés à mettre la pression sur leur adversaire, malgré une tête de la Norvégienne largement à côté (63e). Dans une fin de partie très hachée, c’est finalement Vanessa Gilles qui du bout du pied a remis les deux formations à égalité en ouvrant le score à la 77e sur un centre de Lindsey Horan (0-1). Suite à cette réalisation, Les Anglaises ont enfin montré le bout de leur nez dans le camp adverse, même si les coéquipières de Wendie Renard ont continué à être menaçantes.

Une décision arbitrale fait pencher le match

Cela n’a pas suffi à départager l’OL et Chelsea, qui ont dû passer par la prolongation, et c’est alors que Sara Dabritz a inscrit le deuxième but rhodanien à la 110e, un avantage que l’on a longtemp cru définitif. Mais au bout des 120 minutes, l’arbitre, guidée par la VAR, a accordé un penalty au club de Londres, une sentence transformée par Mjelde (1-2). Il fallait donc faire la différence aux tirs au but, un exercice mieux géré par les joueuses d’Emma Hayes, avec les échecs de Renard et Horan (4-3 tab).

La fin du parcours est cruelle pour les Lyonnaises, qui avaient fait ce qu’il fallait pour repasser devant dans cette double confrontation. La déception sera grande, mais avant de partir en sélection pour essayer de digérer, il reste un dernier rendez-vous à bien négocier contre Le Havre ce week-end en championnat (2 avril).