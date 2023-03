Certes vainqueur à l'extérieur contre Chelsea, l'OL a vécu la terrible désillusion de l'élimination aux tirs au but (1-2, 4-3). Un revers cruel au vu de la partie, surtout pour la jeune Vicki Becho.

Le top : l’OL a montré un autre visage

Que retenir de cette confrontation entre l’OL et Chelsea ? Certes, les Anglaises vivront les demi-finales suite à la séance de tirs au but, mais avant cela, elles ont été bousculées comme rarement à domicile durant la deuxième période puis la prolongation. Grâce à Gilles et Dabritz, l’Olympique lyonnais était repassé devant et gérait bien son avantage, rendant son adversaire totalement inoffensif entre la 45e et la 120e. Oui mais voilà, le résultat du match aller ne laissait pas de marge de manœuvre aux Fenottes, qui ont visiblement accusé le coup après le penalty accordé au bout du bout de ce choc. La première période n'a pas été suffisamment emballante de la part des Rhodaniennes, mais elles sont tout de même passés très près de réaliser une grosse performance, échouant d'un rien.

Le flop : Vicki Becho, une erreur de jeunesse fatale

C’est, à l’image du scénario de la partie, très cruel de voir la jeune attaquante dans cette catégorie. Son entrée à la 73e a été plutôt bonne, elle apportait du dynamisme aux offensives lyonnaises sur son côté droit. Volontaire et combative, elle a tenté et parfois réussi quelques débordéments, sans vraiment mettre le danger dans la surface anglaise. Mais surtout, elle provoque, avec la complicité de James, le penalty fatal, celui qui a changé le visage et le vainqueur du quart de finale. Il restera beaucoup de regrets pour l’OL et pour Becho, avec ce détail qui n’en était finalement pas un.